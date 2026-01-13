IND vs NZ 2nd ODI : राजकोट में लगता है रनों का अंबार, पर भारत के आंकड़ें चिंताजनक!

IND vs NZ 2nd ODI : वडोदरा में न्यूजीलैंड को चार विकेट से धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब राजकोट पहुंच चुकी हैं, जहां पर बुधवार को निरंजन शाह स्टेडियम में सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाना है। जिसे जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। हालांकि, राजकोट में मेजबान टीम का अब तक वनडे रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। ऐसे में गिल ब्रिगेड को सावधान रहने की जरूरत है।

राजकोट में लगता है रनों का अंबार

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 2013 से 2023 के बीच कुल 4 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इस दौरान बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। चार मैचों की आठ पारियों में 250+ स्कोर बनें हैं, जबकि पांचों पारियों में टीमों ने 300+ का स्कोर खड़ा किया है। राजकोट में सबसे बड़ा वनडे स्कोर- 352/7 ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत के खिलाफ खड़ा किया था। जबकि सबसे छोटा स्कोर- 252/6 भारत ने 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। इन दोनों ही मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा।

राजकोट में 4 में से 3 मैचों में भारत को मिली हार

भारतीय टीम का राजकोट में वनडे रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। यहां पर मेजबान को चार में से तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीम को तीन मैचों में हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की एकमात्र जीत 2020 में स्कोर डिफेंड करते हुए हुई थी। इस मैदान पर अब तक चारों मैच स्कोर डिफेंड करते हुए जीते गए हैं।