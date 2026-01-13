  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs NZ 2nd ODI : राजकोट में लगता है रनों का अंबार, पर भारत के आंकड़ें चिंताजनक!

IND vs NZ 2nd ODI : राजकोट में लगता है रनों का अंबार, पर भारत के आंकड़ें चिंताजनक!

IND vs NZ 2nd ODI : वडोदरा में न्यूजीलैंड को चार विकेट से धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब राजकोट पहुंच चुकी हैं, जहां पर बुधवार को निरंजन शाह स्टेडियम में सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाना है। जिसे जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। हालांकि, राजकोट में मेजबान टीम का अब तक वनडे रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। ऐसे में गिल ब्रिगेड को सावधान रहने की जरूरत है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs NZ 2nd ODI : वडोदरा में न्यूजीलैंड को चार विकेट से धूल चटाने के बाद भारतीय टीम अब राजकोट पहुंच चुकी हैं, जहां पर बुधवार को निरंजन शाह स्टेडियम में सीरीज का दूसरा वनडे खेला जाना है। जिसे जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बनाना चाहेगी। हालांकि, राजकोट में मेजबान टीम का अब तक वनडे रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। ऐसे में गिल ब्रिगेड को सावधान रहने की जरूरत है।

पढ़ें :- IND vs NZ ODI Series: अब न्यूजीलैंड के खिलाफ RO-KO का दिखेगा एक्शन; जानें- पूरा शेड्यूल और स्ट्रीमिंग की डिटेल

राजकोट में लगता है रनों का अंबार

राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में 2013 से 2023 के बीच कुल 4 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इस दौरान बल्लेबाजों का बोलबाला रहा है। चार मैचों की आठ पारियों में 250+ स्कोर बनें हैं, जबकि पांचों पारियों में टीमों ने 300+ का स्कोर खड़ा किया है। राजकोट में सबसे बड़ा वनडे स्कोर- 352/7 ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में भारत के खिलाफ खड़ा किया था। जबकि सबसे छोटा स्कोर- 252/6 भारत ने 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। इन दोनों ही मैचों में भारत को हार का सामना करना पड़ा।

राजकोट में 4 में से 3 मैचों में भारत को मिली हार

भारतीय टीम का राजकोट में वनडे रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। यहां पर मेजबान को चार में से तीन मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टीम को तीन मैचों में हार लक्ष्य का पीछा करते हुए मिली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की एकमात्र जीत 2020 में स्कोर डिफेंड करते हुए हुई थी। इस मैदान पर अब तक चारों मैच स्कोर डिफेंड करते हुए जीते गए हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

WPL 2026 पर लगा 'चुनावी ग्रहण', डीवाई पाटिल स्टेडियम में फैंस के बिना खेला जाएगा मैच

WPL 2026 पर लगा 'चुनावी ग्रहण', डीवाई पाटिल स्टेडियम में फैंस के...

IND vs NZ 2nd ODI : राजकोट में लगता है रनों का अंबार, पर भारत के आंकड़ें चिंताजनक!

IND vs NZ 2nd ODI : राजकोट में लगता है रनों का...

Alyssa Healy : भारत के खिलाफ आखिरी बार खेलती दिखेंगी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, एलिसा हीली ने संन्यास का किया ऐलान

Alyssa Healy : भारत के खिलाफ आखिरी बार खेलती दिखेंगी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान,...

बांग्लादेश को खेलना तो भारत में ही पड़ेगा! ICC को नहीं मिली वेन्यू बदलने की ठोस वजह

बांग्लादेश को खेलना तो भारत में ही पड़ेगा! ICC को नहीं मिली...

RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़ की होगी भिड़ंत; जानें- किसका पलड़ा रहा भारी

RCB vs UPW Head to Head : आज आरसीबी और यूपी वॉरियर्ज़...

Washington Sundar Replacement : दिल्ली के आयुष बडोनी की चमकी किस्मत, वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम इंडिया में मिली जगह

Washington Sundar Replacement : दिल्ली के आयुष बडोनी की चमकी किस्मत, वाशिंगटन...