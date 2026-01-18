IND vs NZ Final ODI Live : आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा सीरीज डिसाइडर मैच, जानें- कब, कहां देख पाएंगे तीसरा वनडे

IND vs NZ Final ODI : आज (रविवार 18 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच होगा, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किए हैं। इस सीरीज में पहला मैच भारत ने 4 विकेट से अपने नाम किया था, जबकी दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs NZ Final ODI : आज (रविवार 18 जनवरी) भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच इंदौर में खेला जाना है। यह सीरीज डिसाइडर मैच होगा, क्योंकि तीन मैचों की सीरीज में दोनों टीमों ने 1-1 मैच अपने नाम किए हैं। इस सीरीज में पहला मैच भारत ने 4 विकेट से अपने नाम किया था, जबकी दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने वापसी करते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। आइये जानते हैं कि भारत बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा वनडे मैच कब और कहां खेला जाएगा? और इस मैच कैसे लाइव देख सकेंगे-
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच कब खेला जाएगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच रविवार 18 जनवरी 2026 को खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच का वेन्यू क्या है?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा वनडे मैच इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच के लिए टॉस कब होगा?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच के लिए भारतीय समयानुसार, दोपहर 01:00 बजे टॉस होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे फेंकी जाएगी।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।
IND vs NZ : भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?
भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।