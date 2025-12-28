IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बड़े बदलाव संभव

India vs New Zealand ODI Series: न्यूजीलैंड की टीम अगले महीने भारत का दौरा करने वाली है। इस दौरे की शुरुआत भारत के खिलाफ तीन वनडे मैचों की सीरीज से होने वाली है। मेहमान टीम ने वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम घोषित की है, जबकि भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। आगामी सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

दरअसल, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल फिट बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी की पूरी उम्मीद है। दोनों ही खिलाड़ी फिट न होने के कारण साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं थे। अब इनकी वापसी के बाद कुछ खिलाड़ियों ड्रॉप किया जा सकता है। इस बीच, आगामी टी20आई सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को आराम दिया जा सकता है।

दूसरी तरफ, ऋषभ पंत की टीम में जगह खतरे में नजर आ रही है। उनकी जगह पर शानदार फॉर्म में चल रहे ईशान किशन की टीम में वापसी हो सकती है। माना जा रहा है कि ईशान टीम में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर शामिल किए जा सकते हैं, जबकि प्रमुख विकेटकीपर केएल राहुल होंगे। पिछली सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में मौका मिल सकता है।

पिछली सीरीज में कोई अनुभवी तेज गेंदबाज को मौका न दिये जाने के फैसले की आलोचना हुई थी। ऐसे में मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई कर सकते हैं। अन्य दो तेज गेंदबाज- हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई दो होगा। वहीं, अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर में से किसी एक मौका मिल सकता है। नीतीश कुमार रेड्डी को भी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की संभावित वनडे टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, यशस्वी जयसवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर/तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), ऋषभ पंत/ईशान किशन (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर/अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह/प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव