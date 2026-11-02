IND vs NZ ODIs : टी20 के बाद अब वनडे भारत और न्यूजीलैंड की होगी भिड़ंत, जानें- कब, कहां देख पाएंगे लाइव मैच

IND vs NZ ODIs Schedule and Live Streaming Details : टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम करने के बाद भारतीय टीम अपने अगले अभियान की तैयारी में जुट गयी है। शुभमन गिल की अगुवाई में टीम अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज खेलेगी। जिसमें शुरुआती तीन मैचों में गिल टीम की कमान संभालेंगे, जबकि आखिरी दो मैच टीम श्रेयस अय्यर की अगुवाई में खेलेगी। इस सीरीज में फैंस अपने चाहिते सुपरस्टार विराट कोहली और रोहित शर्मा को फिर नीली जर्सी में देखेंगे। ऐसे में वनडे सीरीज का छूट न जाए इसके लिए मैचों के शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं-

कब और कहां खेले जाएंगे मैच

पहला ODI : 4 नवंबर 2026 सुबह 7:30 बजे, ईडन पार्क (ऑकलैंड)

दूसरा ODI : 7 नवंबर 2026 सुबह 7:30 बजे, हेनरी स्टेडियम (वेलिंगटन)

तीसरा ODI : 10 नवंबर 2026 सुबह 7:30 बजे, सेडन पार्क (हैमिल्टन)

चौथा ODI : 13 नवंबर 2026 सुबह 7:30 बजे, बे ओवल (माउंट माउंगानुई)

पांचवां ODI : 15 नवंबर 2026 सुबह 7:30 बजे, बे ओवल (माउंट माउंगानुई)

कहां लाइव देख पाएंगे मैच

भारत में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का सीधा प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर होगा। इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।