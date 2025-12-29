IND vs NZ: कब न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की वनडे स्क्वाड का होगा ऐलान? चयन पर ताजा अपडेट आया सामने

  1. हिन्दी समाचार
India's ODI squad against New Zealand: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज शुरू होने में अब 12 दिन बचे हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक मेजबान टीम का ऐलान नहीं किया है। इस बीच, चयन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नए साल के पहले सप्ताह में भारत के वनडे स्क्वाड का ऐलान हो सकता है।

By Abhimanyu 
पढ़ें :- IND vs NZ: हार्दिक-बुमराह को आराम, ऋषभ पंत बाहर; न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए बड़े बदलाव संभव

कुछ रिपोर्ट्स की मानें तो अजित अगरकर की अगुवाई वाली बीसीसीआई की चयन समिति 4 या 5 जनवरी 2026 को भारतीय टीम का ऐलान कर सकती है। जिसमें कई बारे फैसले लिए जा सकते हैं। आगामी सीरीज में ईशान किशन और मोहम्मद सिराज जैसे सितारों की वनडे टीम में वापसी की संभावना जतायी जा रही है। बता दें कि न्यूजीलैंड की टीम पहले ही अपने वनडे स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है। सीरीज का पहला मैच 11 जनवरी को वड़ोदरा में खेला जाएगा।

पांड्या और बुमराह को दिया जा सकता है आराम

क्रिकबज की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन वनडे मैचों के लिए आराम दिया जा सकता है, क्योंकि आगे ज़्यादा महत्वपूर्ण मैच हैं, खासकर T20 वर्ल्ड कप। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि श्रेयस अय्यर जो अक्टूबर के आखिर से स्प्लीन की चोट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हैं। वह वनडे टीम के सिलेक्शन से पहले, अपनी फिटनेस टेस्ट करने के लिए 3 जनवरी को महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई के मैच में खेल सकते हैं।

अय्यर अभी BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं। इस समय यह साफ नहीं है कि वह ODI खेलेंगे या नहीं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि वह कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईशान किशन को वनडे टीम में मौका मिल सकता है और ऋषभ पंत की टीम से छुट्टी हो सकती है।

पढ़ें :- वैभव सूर्यवंशी को BCCI ने सौंपी कप्तानी; साउथ अफ्रीका दौरे और अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड घोषित

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
