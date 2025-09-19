IND vs OMA Playing XI: ओमान के खिलाफ तीन खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम! ऐसी होगी टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

IND vs OMA Playing XI: आज (19 सितंबर को) एसीसी मेंस एशिया कप 2025 में भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों की सीनियर टीमें आमने-सामने होंगी। भारत पहले ही टूर्नामेंट की सुपर-4 स्टेज में जगह बना चुका है। ऐसे में ओमान जैसी कमजोर टीम के खिलाफ कप्तान सूर्या कुछ खिलाड़ियों को आराम दे सकता हैं और बेंच स्ट्रेंथ को आजमाया जा सकता है।

ओमान के खिलाफ मैच से पहले भारतीय टीम ने एक ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में स्क्वॉड के 9 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। लेकिन, इस दौरान जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, संजू सैमसन, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी प्रैक्टिस सेशन में शामिल नहीं हुए। हालांकि, ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेने का फैसला खिलाड़ियों का ही होता है कि वह शामिल होना चाहते हैं या नहीं। लेकिन, इससे ओमान के खिलाफ मैच में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन को लेकर संकेत भी मिलते हैं।

ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करते नजर आए। जिसके बाद अटकलें लगा रही हैं कि इन दोनों में से किसी एक गेंदबाज को जसप्रीत बुमराह की जगह पर मौका मिल सकता है। बुमराह ने पिछले दो मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। ऐसे में टीम मैनेजमेंट 21 सितंबर को होने वाले मैच के लिए उन्हें आराम देना चाहेगा। इसके अलावा, शिवम दुबे की जगह पर रिंकू सिंह को टीम में मौका मिल सकता है।

मौजूदा नंबर-1 टी20आई बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को भी आराम दिया जा सकता है। उनकी जगह पर संजू सैमसन ओपनिंग कर सकते हैं, जबकि मिडिल ऑर्डर में जितेश शर्मा को टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है।

भारत बनाम ओमान मैच की संभावित प्लेइंग इलेवन

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन: संजू सैमसन, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह/हर्षित राणा

ओमान की संभावित प्लेइंग इलेवन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी