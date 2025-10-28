India vs Australia T20 series: कल कैनबरा में खेले जाने वाले सीरीज के पहला मुकाबले को जानें फ्री में कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव?

India vs Australia T20 Series : अब भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) की टीमें टी20 फॉर्मेट में आमने-सामने होंगी। दोनों देशों के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20 International Series) 29 अक्टूबर से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला जाएगा। क्रिकेट फैंस के लिए यह सीरीज बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया (Team India) एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) का खिताब जीतने के बाद पहली बार टी20 मैदान में उतरने जा रही है।

कहां और कैसे देखें लाइव मुकाबला ?

क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज (India vs Australia T20 series) को आप टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकते हैं और वह भी बिल्कुल फ्री।

टीवी पर ऐसे देखें

भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) सीरीज के टेलीकास्ट राइट्स स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं। यानी आप इसे स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स तमिल, स्टार स्पोर्ट्स कन्नड़ जैसे चैनलों पर अपनी पसंदीदा भाषा में देख सकते हैं। स्टार की कमेंट्री टीम एक बार फिर दर्शकों को जोड़े रखने के लिए तैयार है, जहां हिंदी, इंग्लिश और कई क्षेत्रीय भाषाओं में लाइव विश्लेषण मिलेगा।

मोबाइल पर ऐसे देखें

अगर आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं, तो इसके लिए डिज्नी+ हॉटस्टार या जियोसिनेमा ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन यूजर्स के पास पहले से ऐप मौजूद है, वे उसे अपडेट कर लें ताकि सभी लाइव स्ट्रीमिंग फीचर्स सही से काम करें। जियो यूजर्स के लिए मैच देखना बिल्कुल फ्री रहेगा, जबकि अन्य नेटवर्क यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना पड़ सकता है।

फ्री में ऐसे देखें

अगर आप किसी भी ऐप या पेड चैनल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो चिंता की बात नहीं। दूरदर्शन स्पोर्ट्स (DD Sports) भी भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज के सभी पांच मुकाबलों का लाइव प्रसारण करेगा। इसके लिए बस आपके पास डीडी फ्री डिश होना जरूरी है। डीडी स्पोर्ट्स ने पुष्टि की है कि वह सीरीज के सभी मैचों का सीधा प्रसारण देशभर में करेगा।

दोनों टीमों के लिए अहम होगी सीरीज

यह टी20 सीरीज दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। भारतीय टीम एशिया कप में शानदार प्रदर्शन के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई है। इस बार सूर्यकुमार यादव को टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। युवा खिलाड़ियों के साथ यह सीरीज 2026 में होले वाले टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने को तैयार है। उनके पास अनुभवी बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों की फौज है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला रोमांच, आक्रामकता और रणनीतिक खेल का शानदार मिश्रण देखने को मिलेगा।

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला मैच – 29 अक्टूबर, कैनबरा

दूसरा मैच – 31 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा मैच – 3 नवंबर, मेलबर्न

चौथा मैच – 6 नवंबर, सिडनी

पांचवां मैच – 9 नवंबर, ब्रिस्बेन