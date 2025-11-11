IND vs SA 1st Test: '2 स्पिनर और 3 तेज गेंदबाज, जुरेल या रेड्डी...' पहले टेस्ट में भारत की ऐसी होगी प्लेइंग इलेवन

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA 1st Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। इस मैच के लिए दोनों टीमें अभ्यास में जुटी हुई हैं। हालांकि, भारत की प्लेइंग इलेवन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को खिलाने पर विचार कर रहा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ लगातार दो पारियों में शतक जड़ने के वाले युवा विकेटकीपर जुरेल ने टीम मैनेजमेंट का ध्यान खींचा है। उन्हें टीम में मौका मिलने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में जुरेल किस नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे ये बड़ा सवाल है? माना जा रहा है कि जुरेल को साई सुदर्शन या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर टीम में फिट किया जा सकता है। हालांकि, बाएं हाथ के बल्लेबाज़ सुदर्शन को तीसरे नंबर पर एक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखा जा रहा है और वह अपनी जगह बरकरार रखेंगे। यानी जुरेल को मौका मिलने पर रेड्डी के बाहर होने की संभावना ज्यादा है।

दो स्पिनर और तीन तेज तेज गेंदबाज के साथ उतर सकता है भारत

माना जा रहा है कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए एक ‘खेल-अनुकूल’ पिच तैयार की जा रही है, जिससे स्पिनर और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद मिलेगी। भारतीय टीम की ओर से अभी तक पूरी तरह से टर्निंग पिच तैयार करने का कोई निर्देश नहीं आया है। पिछले साल न्यूज़ीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज़ में दांव उल्टा पड़ने के बाद मेज़बान टीम टर्निंग पिचों पर खेलने से कतरा रही है। केशव महाराज, साइमन हार्मर और सेनुरन मुथुस्वामी के रूप में, विश्व टेस्ट चैंपियन टीम के पास एक बेहतरीन स्पिन आक्रमण है।

पूरी संभावना है कि भारत पहले टेस्ट में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप के रूप में तीन विशेषज्ञ तेज़ गेंदबाज़ों के साथ उतरेगा। रवींद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर के दो स्पिन-गेंदबाज़ी ऑलराउंडर होने की उम्मीद है। कोलकाता में सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और हवा में ठंडक रहेगी। शायद तीसरे स्पिनर यानी कुलदीप यादव, को खिलाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल न हों।

