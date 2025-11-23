  1. हिन्दी समाचार
  3. IND vs SA: वनडे सीरीज से गिल और अय्यर हुए बाहर! इस खिलाड़ी को मिल सकती है कप्तानी; देखें- संभावित स्क्वाड

IND vs SA ODI Series: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज 30 नवंबर से खेली जानी है। जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान जल्द हो सकता है। लेकिन, आगामी सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का खेलना मुश्किल लग रहा है। गिल हाल में गर्दन की चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए थे, जबकि श्रेययस अय्यर अभी भी पूरी तरह फिट नहीं हैं। जिसके बाद कप्तान के तौर पर दो नाम सामने आ रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की गैर-मौजूदगी में वनडे टीम की कप्तानी ऋषभ पंत या केएल राहुल में से किसी एक को सौंपी जा सकती है। पंत इस समय गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं। तिलक वर्मा और रुतुराज गायकवाड़ को भी टीम में मौका मिल सकता है। कुलदीप यादव भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। सीरीज में ऋषभ पंत या तिलक वर्मा के चौथे नंबर पर खेलने की संभावना है।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारत संभावित स्क्वाड

यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (कप्तान), हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह।

