  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. IND vs SA : टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का 7 बार हुआ आमना-सामना, जानें- किसका पलड़ा भारी

IND vs SA : टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का 7 बार हुआ आमना-सामना, जानें- किसका पलड़ा भारी

IND vs SA Head to Head : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 स्टेज के मुकाबले 21 फरवरी से खेले जाएंगे। सुपर-8 में पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इसके बाद रविवार को दो मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें शाम के मुकाबले में पिछले एडिशन की विजेता और उपविजेता टीमें आमने-सामने होंगी। यानी भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के हालिया फॉर्म को देखते हुए एक कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs SA Head to Head : टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 स्टेज के मुकाबले 21 फरवरी से खेले जाएंगे। सुपर-8 में पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाना है। इसके बाद रविवार को दो मुकाबले खेले जाने हैं। जिसमें शाम के मुकाबले में पिछले एडिशन की विजेता और उपविजेता टीमें आमने-सामने होंगी। यानी भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच खेला जाना है। दोनों टीमों के हालिया फॉर्म को देखते हुए एक कड़े मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है।

पढ़ें :- 'सेमी-फाइनल में भारत नहीं पहुंचेगा...' पूर्व पाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय बल्लेबाजी को बताया कमजोर

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का आठवां मुकाबला होगा। इससे पहले दोनों टीमों का सात बार आमना-सामना हुआ है। जिसमें 2024 का फाइनल भी शामिल है। इस दौरान 5 जीत के साथ भारत का पलड़ा भारी रहा है, जबकि साउथ अफ्रीका को सिर्फ 2 जीत हासिल हुई है। हालांकि, साउथ अफ्रीका को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये टीम किसी भी बड़ी टीम को हराने में सक्षम है। इसके अलावा, उनके खिलाड़ियों को भारत में खेलने का काफी अनुभव भी है।

टी20 वर्ल्ड कप में भारत-साउथ अफ्रीका का आमना-सामना

साल 2024 : भारत 7 रन से जीता (फाइनल)

साल 2022 : साउथ अफ्रीका 5 विकेट से जीता (सुपर 12 स्टेज)

पढ़ें :- T20 World Cup 2026 : जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में किया एक और बड़ा उलटफेर, पहले ऑस्ट्रेल‍िया, अब श्रीलंका को धूल चटाई , ग्रुप बी में पहले स्थान पर किया क्वालीफाई

साल 2014 : भारत 6 विकेट से जीता (सेमी-फाइनल)

साल 2012 : भारत 1 रन से जीता (सुपर 8 स्टेज)

साल 2010 : भारत 14 रन से जीता (ग्रुप मैच)

साल 2009 : साउथ अफ्रीका 12 रन से जीता (ग्रुप मैच)

साल 2007 : भारत 37 रन से जीता (ग्रुप मैच)

पढ़ें :- टीम इंडिया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में कब और किससे भिड़ेगी? देखें- पूरा शेड्यूल

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs BAN Final : विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में भारत-बांग्लादेश की होगी भिड़ंत, नोट कर लें तारीख और समय

IND vs BAN Final : विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल...

IND vs SA : टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका का 7 बार हुआ आमना-सामना, जानें- किसका पलड़ा भारी

IND vs SA : टी20 वर्ल्ड कप में भारत और साउथ अफ्रीका...

'सेमी-फाइनल में भारत नहीं पहुंचेगा...' पूर्व पाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय बल्लेबाजी को बताया कमजोर

'सेमी-फाइनल में भारत नहीं पहुंचेगा...' पूर्व पाक गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने भारतीय...

T20 World Cup 2026 : जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में किया एक और बड़ा उलटफेर, पहले ऑस्ट्रेल‍िया, अब श्रीलंका को धूल चटाई , ग्रुप बी में पहले स्थान पर किया क्वालीफाई

T20 World Cup 2026 : जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड कप में किया एक...

AUS-W vs IND-W 2nd T20I : ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20आई में भारत को 19 रन से हराया, सीरीज 1-1 से बराबर

AUS-W vs IND-W 2nd T20I : ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टी20आई में भारत...

बांग्लादेश के नए खेल मंत्री को टी20 वर्ल्ड कप न खेल पाने का पछतावा! भारत से रिश्ते बेहतर करने पर दिया जोर

बांग्लादेश के नए खेल मंत्री को टी20 वर्ल्ड कप न खेल पाने...