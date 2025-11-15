IND vs SA: भारत की पहली पारी 189 रनों पर सिमटी, कप्तान गिल बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे

IND vs SA 1st Test Day 2: कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन भारत के बल्लेबाजों को रन बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। अस्थिर उछाल वाली पिच पर मेजबान टीम पहली पारी में 30 रनों की बढ़त ही ले सकी। टीम ने नौ विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाए और कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए दोबारा नहीं आ सके। इस तरह से पारी का अंत हो गया।

साउथ अफ्रीका की पारी की तरह, भारत के कई बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की, लेकिन वे इसे बड़ी पारी में नहीं बदल सके। राहुल (39) और वाशिंगटन (29) ने पहले घंटे में धैर्यपूर्वक बल्लेबाजी की और कोई विकेट नहीं गिरा, लेकिन उसके बाद चीजें तेजी से बिगड़ गईं। हार्मर साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाज रहे क्योंकि उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। उन्हें जिस छोर से गेंदबाजी कर रहे थे, वहां से काफी मदद (बदलती उछाल) मिल रही थी और उन्होंने अपनी गति में खूबसूरती से बदलाव करते हुए 30 रन देकर 4 विकेट लिए।

जेनसन ने तीन विकेट लिए और बॉश ने एक अहम विकेट लेकर पंत की पारी को छोटा कर दिया, जो पलटवार करने की कोशिश कर रहे थे। लंच के समय, भारत अच्छी स्थिति में था (138/4), लेकिन ब्रेक के बाद उन्होंने 51 रनों पर ही 5 विकेट गंवा दिए। यह मैच एक अच्छा मोड़ ले चुका है। जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ेगा, बल्लेबाजी और कठिन होती जाएगी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका कितने रनों का लक्ष्य भारत के सामने रखता है।