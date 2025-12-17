IND vs SA Live : चौथे टी20 मैच से शुभमन गिल चोट के कारण आउट, घने कोहरे की वजह से टॉस में देरी, 6:50 बजे अंपायर निरीक्षण करेंगे

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। फिलहाल सूर्यकुमार यादव की टीम 2-1 से आगे चल रही है।
लखनऊ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में खेला जाएगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजरें सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने पर होंगी। फिलहाल सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) की टीम 2-1 से आगे चल रही है।
चौथे टी20 मैच के टॉस में देरी
🚨 UPDATE 🚨
Toss in Lucknow has been delayed due to excessive fog.
Next inspection at 6:50 PM.
सूर्यकुमार पर रहेंगी नजरें
भारत के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए सूर्यकुमार का जल्द लय में आना जरूरी है। अगर वह इस मैच में भी रन बनाने में असफल रहे तो उन पर दबाव और बढ़ जाएगा।
कुलदीप की बरकरार रह सकती है जगह
अक्षर पटेल के बीमारी के कारण सीरीज से बाहर होने के बाद भारत ने शाहबाज अहमद को टीम में शामिल किया है जिससे कुलदीप यादव को अधिक मौके मिल सकते हैं। निजी कारणों से पिछला मैच नहीं खेलने के बाद जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उनकी अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह पिछले मुकाबले में मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए, जबकि हर्षित राणा ने भी धर्मशाला में उनका अच्छा साथ दिया।