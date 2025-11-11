IND vs SA: एकतरफ महात्मा गांधी तो दूसरी तरफ मंडेला, सोने के खास सिक्के से कोलकाता टेस्ट में होगा टॉस

  1. हिन्दी समाचार
IND vs SA Toss Coin: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 14 नवंबर से होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाना है। इस सीरीज के पहले मैच के टॉस के लिए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) ने एक खास सिक्का जारी किया है। सोने के इस सिक्के में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और साउथ अफ्रीका के महान राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की तस्वीर उकेरी गई है।

दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज फ्रीडम ट्रॉफी के लिए खेली जा रही है, जो गांधी और मंडेला की विरासत को सम्मान देने के लिए शुरू की गई थी। यह ट्रॉफी दोनों नेताओं द्वारा दिए गए शांति, स्वतंत्रता, अहिंसा और समानता के संदेश का प्रतीक है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) अध्यक्ष सौरव गांगुली ने बताया कि यह सिक्का विशेष रूप से इस सीरीज़ के लिए तैयार किया गया है और इसका इस्तेमाल टॉस सेरेमनी में किया जाएगा।

बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन्स में करीब छह साल बाद कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा है। इस मैच को लेकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच के लिए इस प्रतिष्ठित मैदान फैंस की भारी भीड़ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मैच के पहले तीन दिन के टिकट लगभग बिक चुके हैं। अब तक कुल 96,000 टिकट की बिक्री की जा चुकी है।

