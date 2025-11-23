IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी समाप्त, 489 रन पर हुए ऑलआउट, कुलदीप ने झटके चार विकेट

  1. हिन्दी समाचार
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 489 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया।

शिव मौर्या 
IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ 489 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी की और भारतीय गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए मुथुसामी ने शतक लगाया, जबकि मार्को यानसेन 93 रन बनाकर आउट हुए।

पढ़ें :- IND vs SA 2nd Test Stumps: पहले दिन का खेल खत्म, साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर बनाए 247 रन

दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने छह विकेट पर 247 रन से आगे पारी बढ़ाई। मुथुसामी ने पहले वेरेने के साथ मिलकर सातवें विकेट के लिए 88 रनों की साझेदारी की और फिर यानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़े।

वहीं, भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो वो काफी खराब रही। भारतीय गेंदबाजों को चार विकेट हासिल करने में तीन सत्र लग गए। कुलदीप ने हालांकि, यानसेन को आउट कर दक्षिण अफ्रीका की पारी ऑलआउट कर दी। भारत के लिए कुलदीप यादव को चार विकेट मिले, जबकि बुमराह, सिराज और जडेजा को दो-दो सफलता मिली।

