IND vs SL 5th T20I: आज भारत साल 2025 का करना चाहेगा यादगार अंत, श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप का मौका

IND vs SL 5th T20I: भारत की महिला क्रिकेट आज इस साल का यादगार अंत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। टीम ने श्रीलंका को 4-0 से हराकर यह साबित कर दिया कि वे अपने विरोधियों से कई गुना बेहतर टीम हैं। मंगलवार शाम खेले जाने वाले मैच में हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम के पास श्रीलंका के खिलाफ 5-0 शून्य से क्लीन स्वीप का सुनहरा मौका होगा।

भारत ने पूरी सीरीज़ में शानदार प्रदर्शन किया है – और किस्मत भी उनके साथ रही, क्योंकि उन्होंने पहले तीन टॉस जीते – और श्रीलंका को 130 से कम के टोटल पर रोककर कम से कम पांच ओवर और सात विकेट बाकी रहते मैच जीत लिया। इससे श्रीलंका को मंगलवार को भारत के मिडिल और लोअर ऑर्डर को टेस्ट करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनके सामने स्मृति मंधाना और शैफाली वर्मा की जोड़ी को पार करने का बहुत बड़ा काम है, जिन्होंने किसी भी विकेट के लिए भारत की सबसे बड़ी पार्टनरशिप करके मेज़बान टीम का सबसे बड़ा T20I टोटल बनाया।

भारत को इस सीरीज़ में अब तक सिर्फ पांच बल्लेबाजों का इस्तेमाल करना पड़ा है। श्रीलंका यह भी चाहेगा कि उनके बल्लेबाजों को मिलने वाले किसी भी मौके का फायदा उठाया जाए, क्योंकि इस सीरीज़ में भारत ने फील्डिंग में ढीला प्रदर्शन किया है – पहले मैच में पांच कैच छोड़े और चौथे मैच में दो – जिससे मेहमान टीम दोनों टीमों के बीच के अंतर को कम कर सकती है।