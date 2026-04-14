धोनी के खेलने को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिशेल ने किया बड़ा खुलासा, एमएस ने नेट पर किया प्रयास

मुंबई। न्यूज़ीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मिशेल मैकक्लेनाघन ने सुझाव देते हुए कहा कि चेन्नई सुपर किंग्स को विकेटकीपर-बल्लेबाज एमएस धोनी को इम्पैक्ट सब के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर जब टीम लक्ष्य का पीछा कर रही हो। धोनी पिंडली में खिंचाव के कारण अब तक चार मैचों में नहीं खेल पाए हैं। मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सीएसके के मैच से पहले इस दिग्गज क्रिकेटर ने नेट्स में हल्का-फुल्का अभ्यास किया, लेकिन उनके इस मैच में खेलने की संभावना कम ही है। खास बात यह है कि उन्होंने सिर्फ थ्रोडाउन का ही सामना किया।

मिशेल मैकक्लेनाघन ने कहा कि अगर एमएस धोनी खेलने के लिए फिट हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स को उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस भूमिका से धोनी बिना ज़्यादा दौड़-भाग किए, तेज़ी से और आक्रामक अंदाज़ में रन बनाने पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। इससे टीम का निचला मध्यक्रम मज़बूत होगा और उन्हें अपनी लय वापस पाने में भी मदद मिलेगी। अगर टीम प्रबंधन को लगता है कि उन्हें धोनी से कुछ तेज़ी से रन बनाने की ज़रूरत है। खासकर तब जब वे लक्ष्य का पीछा कर रहे हों, तो उन्हें इम्पैक्ट सब के तौर पर लाने से वे उनकी बल्लेबाज़ी की क्षमताओं का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर खेलने का मतलब यह होगा कि उन्हें ज़्यादा दौड़-भाग नहीं करनी पड़ेगी। वे बस मैदान पर आकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं और अपने फिनिशर वाले काम को शानदार अंदाज़ में अंजाम दे सकते हैं। जब चेन्नई बड़े स्कोर का पीछा कर रही होगी, तब उनकी आक्रामक बल्लेबाज़ी की क्षमता टीम के लिए बेहद काम आएगी। मैकक्लेनाघन ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि धोनी को वापस लय में लाने का यह एक बेहतरीन तरीका है। उनकी मौजूदगी से सीएसके के निचले मध्यक्रम को सचमुच बहुत मज़बूती मिलेगी। IPL 2026 में अब तक खेले गए अपने चार मैचों में से CSK सिर्फ़ एक मैच ही जीत पाई है। लगातार तीन हार का सामना करने के बाद CSK ने दिल्ली कैपिटल्स को 23 रनों से हराकर अपनी हार का सिलसिला तोड़ा था।