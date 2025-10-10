IND vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में भी अक्षर और पडिक्कल को मौका नहीं, भारत कर रहा बल्लेबाजी

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दूसरे मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यानी स्टार ऑल राउंडर अक्षर पटेल और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल सीरीज के आखिरी मैच में भी मैदान के बाहर नजर आएंगे।

साई सुदर्शन पर मेहरबान कप्तान और कोच

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में कप्तान शुबमन गिल ने साई सुदर्शन को मौका दिया था, लेकिन सुदर्शन ने पूरी तरह निराश किया था। उन्हें बार-बार मौके मिल रहे हैं, वह इन मौकों को भुनाने में असफल रहे हैं। जबकि देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाजों को नजर अंदाज किया जा रहा है। जिन्होंने हाल में ऑस्ट्रेलिया ए खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। इससे पहले इंग्लैंड दौरे पर कप्तान गिल ने सुदर्शन को तीन मैचों में मौका दिया, लेकिन उन्होंने पूरी तरह निराश किया। वहीं, अनुभवी अभिमन्यु ईश्वरन को एक भी मैच मौका नहीं दिया गया।

साई सुदर्शन के अब तक के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने चार मैचों की सात पारियों में बल्लेबाजी की है, लेकिन उनके बल्ले से 21 की खराब औसत से कुल 147 रन बनाए। सुदर्शन के बल्ले से सिर्फ एक अर्धशतक लगाया है और दो बार शून्य पर आउट हुए हैं। अब इस बल्लेबाज को बार-बार देकर दूसरे खिलाड़ियों को नजरअंदाज किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं, अक्षर पटेल के इस सीरीज में वापसी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सीरीज के दोनों मैचों में उन्हें बेंच पर बैठाने का फैसला किया गया।

दूसरे टेस्ट की प्लेइंग इलेवन

वेस्टइंडीज (प्लेइंग इलेवन): जॉन कैंपबेल, टैगेनारिन चंद्रपॉल, एलिक अथानाज़े, शाई होप, रोस्टन चेज़ (कप्तान), टेविन इमलाच (डब्ल्यू), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुबमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज