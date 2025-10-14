IND vs WI 2nd Test: भारत ने दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराया, सीरीज में 2-0 से किया क्लीन स्वीप

IND vs WI 2nd Test: दिल्ली में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे और आखिरी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को 7 विकेट से मात दी है। इस जीत के साथ भारत ने टेस्ट सीरीज में 2-0 से वेस्टइंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे मैच के आखिरी दिन भारत को जीत के लिए 58 रनों की जरूरत थी। मेजबान ने केएल राहुल की अर्धशतकीय पारी की बदौलत लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया।

दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। जिसमें शाई होप की 103 रन और जॉन कैंपबेल की 115 रन शतकीय पारी शामिल रही। इसके अलावा, जस्टिन ग्रीव्स अंत तक टिके रहे, उन्होंने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज को दो विकेट और वाशिंगटन सुंदर व रविंद्र जड़ेजा को एक-एक विकेट मिले। दूसरी पारी में 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

चौथे दिन स्टंप्स की घोषणा से पहले भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 25 रन और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। टीम को जीत के लिए 58 रन की जरूरत थी। आखिरी दिन भारत ने सुदर्शन और कप्तान गिल का विकेट जल्दी खो दिया। सुदर्शन 39 और गिल 13 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन, राहुल अंत तक टिके रहे। उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

केएल राहुल 58 रन और ध्रुव जुरेल 6 रन बनाकर नाबाद लौटे। बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज का फैसला किया था। जिसके बाद ने यशस्वी जायसवाल के 175 रन और कप्तान शुभमन गिल 129 रनों की पारी के बदौलत 518 रनों विशाल के स्कोर खड़ा किया था। जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रन पर सिमट गयी थी। जिसके बाद भारत को 270 रन की बढ़त मिली थी और मेहमान टीम को फॉलो ऑन के लिए मजबूर होना पड़ा था।