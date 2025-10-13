IND vs WI Stumps: फैंस को जीत के लिए एक और दिन करना होगा इंतजार, टीम इंडिया लक्ष्य से 58 रन दूर

IND vs WI 2nd Test Day 4 Stumps: दिल्ली टेस्ट के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी 248 रनों पर सिमट गयी थी। जिसके बदौलत भारत ने पहली पारी में 270 रनों की बढ़त हासिल की और वेस्टइंडीज को फॉलोऑन के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि, मेहमान टीम के बल्लेबाजों ने तीसरे दिन के अंत तक और चौथे दिन दो सत्र शानदार बल्लेबाजी की। जिससे वह पारी की हार के खतरे को टाल सके। वहीं, भारत को 121 रनों का लक्ष्य मिला है। स्टंप्स की घोषणा तक टीम ने 63 रन बना लिए हैं और उन्हें आखिरी दिन जीत के लिए 58 रनों की जरूरत होगी।

दिल्ली टेस्ट के चौथे दिन वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 390 रन बनाए। जिसमें शाई होप की 103 रन और जॉन कैंपबेल की 115 रन शतकीय पारी शामिल रही। इसके अलावा, जस्टिन ग्रीव्स अंत तक टिके रहे, उन्होंने नाबाद 50 रनों की पारी खेली। भारत के लिए कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि मोहम्मद सिराज को दो विकेट और वाशिंगटन सुंदर व रविंद्र जड़ेजा को एक-एक विकेट मिले। दूसरी पारी में 121 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

चौथे दिन स्टंप्स की घोषणा से पहले भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 25 रन और साई सुदर्शन 30 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं। टीम को जीत के लिए 58 रन की जरूरत है। ऐसे में भारतीय फैंस को जीत का जश्न मनाने के लिए इस मैच के आखिरी दिन का इंतजार करना होगा।