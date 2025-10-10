IND vs WI Stumps: यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब, स्टंप्स तक भारत का स्कोर 318/2

  1. हिन्दी समाचार
IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मेजबान टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। जिसमें यशस्वी जायसवाल की 173 रनों की नाबाद पारी शामिल रही है। दूसरे दिन फैंस को जायसवाल से दोहरे शतक की उम्मीद होगी। वहीं, भारत ने स्टंप्स की घोषणा तक 90 ओवर खेलकर दो विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं।

पढ़ें :- Yashasvi Jaiswal 7th Test 100: वेस्टइंडीज के खिलाफ यशस्वी जायसवाल का शानदार शतक, भारत का स्कोर 200 के पार

दूसरे टेस्ट के दिन पहले दिन टॉस जीतने बाद बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाजों ने नई गेंद के खिलाफ सतर्कता से बल्लेबाजी की। केएल राहुल और यशस्उवी जायसवाल ने अर्धशतकीय साझेदारी की और पहले घंटे में टीम को कोई झटका नहीं लगा। वारिकन ने अपने पहले ही ओवर में राहुल (38 रन) को स्टंप आउट करके टीम को सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए साई सुदर्शन ने जायसवाल के साथ मिलकर एक बड़ी साझेदारी की। पहले सत्र में सतर्क रहने के बाद, जायसवाल ने लंच के बाद अपना सातवां टेस्ट शतक जड़ा। साई ने कुछ शानदार शॉट खेलकर उनका अच्छा साथ दिया और अपना दूसरा टेस्ट अर्धशतक पूरा किया। इस दौरान ग्रीव्स ने एकमात्र मौका बनाया, लेकिन वारिकन ने 58 रन पर सुदर्शन का कैच छोड़ दिया और लंच के बाद के सत्र में मेहमान टीम कोई विकेट नहीं ले पाई।

अंतिम सत्र में अनुशासित गेंदबाजी के कारण स्कोरिंग गति में गिरावट देखी गई। वारिकन ने 87 रन पर सुदर्शन (87 रन) को एलबीडब्ल्यू आउट करके 193 रनों की साझेदारी को तोड़ा। कप्तान गिल ने खैरी पियरे के खिलाफ दो बार स्लॉगस्वैप किया, लेकिन अपनी ठोस रक्षात्मक तकनीक के कारण उन्होंने अपनी रणनीति पर नियंत्रण बनाए रखा। इस बीच, जायसवाल ने अपने टेस्ट करियर में पांचवीं बार 150 का आंकड़ा पार किया।

हालांकि, मेहमान टीम ने अंतिम सत्र में विपक्षी टीम को खुलकर रन बनाने का मौका नहीं दिया, लेकिन वे बल्लेबाज़ों पर लगातार दबाव बनाकर ग़लतियां करने पर मजबूर नहीं कर पाए। भारत ने स्टंप्स की घोषणा तक 90 ओवर खेलकर दो विकेट के नुकसान पर 318 रन बना लिए हैं। जायसवाल 253 गेंदों में 173 रन और गिल 68 गेंदों 20 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं।

पढ़ें :- IND vs WI 2nd Test: दूसरे टेस्ट में भी अक्षर और पडिक्कल को मौका नहीं, भारत कर रहा बल्लेबाजी
