IND vs WI Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का इस दिन होगा ऐलान, BCCI ने किया कंफर्म

IND vs WI Test Series: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। जिसके लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के चयन को लेकर संकेत दिये हैं। 

IND vs WI Test Series: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के बाद भारतीय टीम को वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। जिसके लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होने वाला है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने टीम के चयन को लेकर संकेत दिये हैं।

रेवस्पोर्ट्ज़ के अनुसार, भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज के लिए टीम का चयन भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच दूसरे बहु-दिवसीय खेल के दौरान होगा। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने पुष्टि की है कि टीम का चयन 23 या 24 सितंबर को होगा। यानी इसी दौरान टीम का भी ऐलान किए जाने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि एशिया कप के मौजूदा स्क्वाड के कई खिलाड़ियों के वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका मिला सकता है।

बता दें कि भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज का आगाज एशिया कप फाइनल के चार दिन बाद होगा। सीरीज का पहला मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। यह टेस्ट सीरीज़ डब्ल्यूटीसी 2025-27 चक्र का हिस्सा है, जिससे भारत और वेस्टइंडीज दोनों टीमों के लिए हर मैच अहम हो जाता है।

