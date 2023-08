Independence Day Special: हेमा मालिनी से लेकर अनुपम खेर तक कई बॉलीवुड सेलेब्स बधाई देकर मना रहे आजादी का पर्व

Independence Day Special: आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है. देश का हर शख्स इस खास त्यौहार को अलग-अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है. वहीं बॉलीवुड और साउथ सेलेब्स भी इसमें पीछे नहीं हैं. वो फैंस को विश करके देश के इस खास त्यौहार को मना रहे हैं. तो चलिए जानते हैं किन सेलेब्स ने फैंस को विश कर स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया.

अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर अनुपम खेर ने स्वतंत्रता के इस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए एक खास वीडियो बनाया. जिसमें उन्होंने तिरंगे की कहानी को बयां करते हुए कई बातें बताईं. इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन लिखा, ‘मैं तिरंगा हूँ…… 🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳, मैं प्रायः सोचता हूं कि अगर कभी हमारे तिरंगे को देशवासियों से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौक़ा मिले तो तिरंगा हमसे क्या कहेगा? स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैंने अपने इस वीडियो में हमारे राष्ट्रीय ध्वज की तरफ़ से देशवासियों को संबोधित करने का प्रयास किया है! देखिए! और शेयर करिए! सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! जय हिन्द! भारत माता की जय!’

कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में स्वतंत्रता के पल की पिक्चर शेयर कर सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर कैप्शन में लिखा, ‘स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं’.

काजोल इस बार स्वतंत्रता दिवस को खास अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर तिरंगे की फोटो लगाई साथ ही फैंस को भी इस पर्व की शुभकामनाएं दी हैं.

Celebrating the spirit of united India, today and every day! Wishing you all a happy #IndependenceDay2023! 🇮🇳

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 15, 2023