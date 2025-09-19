India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच देगी इतिहास, भारत के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड

  1. हिन्दी समाचार
  India @250: ओमान के खिलाफ मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया रच देगी इतिहास, भारत के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड

India's 250th T20I Match: एसीसी मेंस एशिया कप 2025 (ACC Men's Asia Cup 2025) में आज (19 सितंबर को) भारत अपना आखिरी ग्रुप स्टेज मैच ओमान के खिलाफ खेलेगा। यह पहला मौका होगा जब दोनों देशों की सीनियर टीमें आमने-सामने होंगी। टूर्नामेंट की सुपर-4 स्टेज में जगह बना चुकी भारतीय टीम इस मैच में मैदान पर उतरते ही इतिहास रच देगी। 

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, सूर्य कुमार यादव (Surya Kumar Yadav) की कप्तानी वाली भारतीय टीम शुक्रवार को अपना 250वां टी20आई मैच खेलने वाली है और भारत इस मुकाम पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन जाएगा। भारत ने अब तक खेले 249 टी20आई मैचों में से 166 मैच जीते हैं, जबकि 71 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 6 मैच टाई रहे हैं। बता दें कि टी20आई पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 275 मैच खेलें हैं।

भारत ने किन कप्तानों की अगुवाई में खेले माइलस्टोन वाले मैच

भारत का पहला टी20आई मैच 2006- कप्तान वीरेंद्र सहवाग

भारत का 50वां टी20आई मैच- कप्तान महेंद्र सिंह धोनी

भारत का 100वां टी20आई मैच- कप्तान विराट कोहली

भारत का 150वां टी20आई मैच- कप्तान विराट कोहली

भारत का 200वां टी20आई मैच- कप्तान हार्दिक पांड्या

