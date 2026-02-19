  1. हिन्दी समाचार
  3. India AI Impact Summit 2026 : AI समिट में भारत ने बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मिले 2.5 लाख से अधिक AI Responsibility Pledge

दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वैश्विक कार्यक्रम में शिरकत करने देश दुनिया के तमाम टॉप टेक एक्सपर्ट पहुंचे हैं।

अनूप कुमार 
India AI Impact Summit 2026 :  दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस वैश्विक कार्यक्रम में शिरकत करने देश दुनिया के तमाम टॉप टेक एक्सपर्ट पहुंचे हैं। इस दौरान भारत ने एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को घोषणा की कि भारत ने “24 घंटों में एआई जिम्मेदारी अभियान के लिए सबसे अधिक प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने” का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।

ऑफिशियल बयान के मुताबिक भारत ने 16-17 फरवरी 2026 को 24 घंटे की अवधि में कुल 2,50,946 वैध संकल्प प्राप्त कर ये खिताब अपने नाम किया है। आईटी मंत्रालय ने बताया कि ये देशव्यापी AI Responsibility Pledge अभियान 16 फरवरी को इंडिया एआई मिशन के तहत इंटेल इंडिया के सहयोग से शुरू किया गया था, जिसके तहत नागरिकों को AIPledge.IndiaAI.Gov.in Portal के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक, समावेशी और जिम्मेदार उपयोग का संकल्प लेने के लिए आमंत्रित किया गया था।

इस पहल ने प्रतिभागियों को परिदृश्य-आधारित प्रश्नों के माध्यम से डेटा गोपनीयता, जवाबदेही, पारदर्शिता और गलत सूचना से निपटने जैसे प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे भारत के भरोसेमंद और मानव-केंद्रित एआई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के दृष्टिकोण को बल मिला। प्रतिज्ञा पूरी करने वाले प्रतिभागियों को एक डिजिटल बैज और एआई सीखने के पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त हुई।

मीडिया को संबोधित करते हुए वैष्णव ने AI के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग में युवाओं को शामिल करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा, “यह उनका ही दृष्टिकोण है जिसने हमें कॉलेजों से संपर्क करने, शिक्षकों से बातचीत करने और छात्रों को AI को समाज की भलाई के लिए एक उपकरण के रूप में, हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाली तकनीक के रूप में उपयोग करने और इसके जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रेरित किया।

