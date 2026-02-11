  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. ‘भारत-बांग्लादेश को दोस्त बनें रहने में ही फायदा है…’ आम चुनाव से पहले बोली खालिदा जिया की पार्टी

‘भारत-बांग्लादेश को दोस्त बनें रहने में ही फायदा है…’ आम चुनाव से पहले बोली खालिदा जिया की पार्टी

Bangladesh General Election 2026 : शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव होने जा रहा है। पड़ोसी देश में गुरुवार 12 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने चुनाव में जीत उम्मीद जतायी है। इसके साथ उन्होंने भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधारने और दोस्त बनें रहने की बात कही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bangladesh General Election 2026 : शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में पहली बार आम चुनाव होने जा रहा है। पड़ोसी देश में गुरुवार 12 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस बीच, दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने चुनाव में जीत उम्मीद जतायी है। इसके साथ उन्होंने भारत-बांग्लादेश के बीच रिश्ते सुधारने और दोस्त बनें रहने की बात कही है।

पढ़ें :- बांग्लादेश पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर; तारिक रहमान को सौंपा PM मोदी का पर्सनल लेटर

समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की नेता ज़ेबा अमीना खान ने चुनाव में जीत की उम्मीद जतायी। उन्होंने कहा, “मुझे उम्मीद है और मैं प्रार्थना करती हूं कि हम बांग्लादेश में सरकार बनाएंगे, और वह मेजॉरिटी के साथ होगी। मैं बस इतना ही कह सकती हूं। हमें उम्मीद है और हमें विश्वास है कि हम जीत रहे हैं। इस बारे में बहुत बातें हो रही हैं कि कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह सब काल्पनिक है और सच कहूं तो रियलिस्टिक नहीं है। मैं कोई खास नंबर नहीं देना चाहती क्योंकि यह ऊपर या नीचे जा सकता है, और ऐसा करना सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम बांग्लादेश में मेजॉरिटी जीतने जा रहे हैं और तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर होंगे।”

इस दौरान भारत-बांग्लादेश के रिश्ते पर ज़ेबा अमीना खान ने कहा, “हम पड़ोसी हैं, हम दोस्त हैं, और हमें दोस्त ही रहना चाहिए। हमारा बॉर्डर बहुत बड़ा है। जो भारत के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, वही हमारे लिए भी सिक्योरिटी रिस्क है। इसलिए, हमें एक-दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हमारे बॉर्डर एरिया में कुछ छोटे-मोटे मसले हैं, और इन्हें आपस में और मिलकर सुलझाना चाहिए ताकि हम मिलजुलकर रह सकें। हमें भारत से कोई दिक्कत क्यों होगी? हमें नहीं है। भारत को बांग्लादेश के लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह BJP या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं है; यह इस बारे में है कि बांग्लादेश के लोग क्या चाहते हैं। अगर भारत यह समझ ले, तो हम सच में सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मुझे भारत से कोई दिक्कत नहीं है।”

पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के एक्सट्रैडिशन पर बीएनपी नेता ने कहा, “मुझे पर्सनली लगता है कि किसी भी देश को क्रिमिनल्स को पनाह नहीं देनी चाहिए। चाहे वे पॉलिटिकल क्रिमिनल्स हों, फाइनेंशियल क्रिमिनल्स हों, या किसी और तरह के क्रिमिनल्स हों, उन्हें किसी भी देश को पनाह नहीं देनी चाहिए। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। मैं यह किसी एक इंसान के बारे में नहीं कह रही हूं, क्योंकि बहुत से लोग इंडिया गए हैं।”

पढ़ें :- 'देश के लिए उन्होंने अपने पति और बच्चे को खो दिया...' खालिदा जिया के गुजरने पर बेटे तारिक रहमान का भावुक पोस्ट
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जेफरी एपस्टीन ने वसीयत में इस महिला का लिखा नाम, मरने से पहले उसे ही किया था कॉल

जेफरी एपस्टीन ने वसीयत में इस महिला का लिखा नाम, मरने से...

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद अब करली अपनी बहन से सगाई, फैंस हुए हैरान

VIDEO: लोकप्रिय रैपर ने फिर किया कांड, तिरंगा झंडा विवाद के बाद...

Video-स्टारलिंक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए है एक गेम चेंजर,अंटार्कटिका में मशहूर

Video-स्टारलिंक स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री के लिए है एक गेम चेंजर,अंटार्कटिका में मशहूर "आइस...

Canada Secondary School shooting : कनाडा के सेकेंडरी स्कूल में फायरिंग , हमलावर समेत 10 की मौत, 25 लोग घायल

Canada Secondary School shooting : कनाडा के सेकेंडरी स्कूल में फायरिंग ,...

'भारत-बांग्लादेश को दोस्त बनें रहने में ही फायदा है...' आम चुनाव से पहले बोली खालिदा जिया की पार्टी

'भारत-बांग्लादेश को दोस्त बनें रहने में ही फायदा है...' आम चुनाव से...

Afghanistan : तालिबान ने दवाओं के आयात पर लगाया बैन , पाकिस्तान को लगा झटका

Afghanistan : तालिबान ने दवाओं के आयात पर लगाया बैन , पाकिस्तान...