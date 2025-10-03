India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान , यहां से उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान

India-China Direct Flight : भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है। भारत से इंडिगो के विमान 26 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरना शुरू करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के हालिया चीन दौरे के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में फिर से नरमी दिखने लगी है।बता दें कि दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं 2020 में Covid-19 pandemic के बाद निलंबित कर दी गई थीं। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद (Border dispute in eastern Ladakh) को देखते हुए इन्हें बहाल नहीं किया गया था।

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधी यात्री उड़ानें (Direct passenger flights) फिर से शुरू करेंगे। यह कदम वर्षों के तनाव के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को एक्‍स प्‍लेटफार्म पर भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह तय किया गया है कि भारत और चीन के निर्दिष्ट शहरों (designated cities) के बीच सीधी हवाई सेवाएं, सर्दियों के मौसम के शेड्यूल के अनुसार, अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू की जा सकती हैं।

MEA ने कहा कि अब इस पर सहमति बन गई है कि भारत और चीन के बीच नामित स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं, बशर्ते दोनों देशों के नामित एयरलाइंस परिचालन (Airlines Operations) के सभी मानदंडों को पूरा करती हो। बयान में कहा गया कि इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority ) सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और एक संशोधित हवाई सेवाओं समझौते पर तकनीकी स्तर की बातचीत कर रहे हैं।