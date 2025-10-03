  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान , यहां से उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान

India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान , यहां से उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान

भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है। भारत से इंडिगो के विमान 26 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरना शुरू करेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

India-China Direct Flight : भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती है। भारत से इंडिगो के विमान 26 अक्टूबर को चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरना शुरू करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के हालिया चीन दौरे के बाद अब दोनों देशों के रिश्तों में फिर से नरमी दिखने लगी है।बता दें कि दोनों देशों के बीच उड़ान सेवाएं 2020 में Covid-19 pandemic के बाद निलंबित कर दी गई थीं। इसके बाद पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद (Border dispute in eastern Ladakh) को देखते हुए इन्हें बहाल नहीं किया गया था।

पढ़ें :- उमर अब्दुल्ला, बोले-अगर राज्य का दर्जा पाने के लिए बीजेपी को सरकार में शामिल करना जरूरी, तो मेरा इस्तीफा स्वीकार करें...

भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार को घोषणा की कि भारत और चीन अक्टूबर 2025 के अंत तक सीधी यात्री उड़ानें (Direct passenger flights) फिर से शुरू करेंगे। यह कदम वर्षों के तनाव के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने रविवार को एक्‍स प्‍लेटफार्म पर भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह तय किया गया है कि भारत और चीन के निर्दिष्ट शहरों (designated cities)  के बीच सीधी हवाई सेवाएं, सर्दियों के मौसम के शेड्यूल के अनुसार, अक्टूबर 2025 के अंत तक फिर से शुरू की जा सकती हैं।

MEA ने कहा कि अब इस पर सहमति बन गई है कि भारत और चीन के बीच नामित स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएं अक्टूबर के अंत तक फिर से शुरू हो सकती हैं, बशर्ते दोनों देशों के नामित एयरलाइंस परिचालन (Airlines Operations) के सभी मानदंडों को पूरा करती हो। बयान में कहा गया कि इस साल की शुरुआत से ही दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (Civil Aviation Authority ) सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और एक संशोधित हवाई सेवाओं समझौते पर तकनीकी स्तर की बातचीत कर रहे हैं।

 

पढ़ें :- PM मोदी ने मल्लिकार्जुन खरगे को फोन कर पूछा कुशलक्षेम, एक दिन पहले हुई थी पेसमेकर सर्जरी

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का पहला तूफान चक्रवात 'शक्ति', IMD का अलर्ट जारी

Cyclone Shakti Live Tracking : अरब सागर में बन रहा 2025 का...

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले- साफ है कि भारतीय कंपनियां क्रोनीज्म से नहीं, बल्कि इनोवेशन से जीत सकती हैं

राहुल गांधी कोलंबिया में Bajaj, Hero और TVS देख हुए गर्वान्वित, बोले-...

India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के बीच सीधी उड़ान , यहां से उड़ान भरेगा इंडिगो का विमान

India-China Direct Flight : इस दिन से फिर शुरू होगी भारत-चीन के...

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान के F-16 और J-17 को किया ढेर

वायुसेना प्रमुख एपी सिंह का 'ऑपरेशन सिंदूर' पर बड़ा खुलासा, बोले-हमने पाकिस्तान...

पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी, बोले- भारत पर तेल के लिए दबाव बंद करे अमेरिका, मोदी अपमान नहीं सहेंगे

पुतिन ने ट्रंप को दी चेतावनी, बोले- भारत पर तेल के लिए...

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की तैयारी पूरी

दुनिया का पहला स्पेस-बेस्ड डिलीवरी वाहन- Arc हुआ लॉन्च; पहले मिशन की...