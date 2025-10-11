भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और कप्तान गिल का शतक

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला जमकर बोला है। इस मैच में यशस्वी जायसवाल के बाद अब कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। दूसरे दिन लंच के बाद भारत ने 518 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरने के साथ अपनी पारी घोषित कर दी। कप्तान गिल 129 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे हैं।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की पारी खेली और रन आउट होने के कारण वह अपने तीसरे दोहरे शतक तक नहीं पहुंच पाये। गिल, जो कल ज़्यादातर रक्षात्मक खेल दिखा रहे थे, उन्होंने आज तेज बल्लेबाजी करते हुए अपना 10वां टेस्ट शतक जड़ा। पहले दिन साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट शतक से 13 रनों से चूक गए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों ने आज तेज़ गति से बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 500 के पार पहुंचाया।

दूसरे दिन रेड्डी 43 रन और जुरेल 44 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज़ ने कड़ी मेहनत की और बायें हाथ के गेंदबाज़ वारिकन ने तीन विकेट चटकाए।