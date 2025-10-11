  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और कप्तान गिल का शतक

भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और कप्तान गिल का शतक

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला जमकर बोला है। इस मैच में यशस्वी जायसवाल के बाद अब कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। दूसरे दिन लंच के बाद भारत ने 518 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरने के साथ अपनी पारी घोषित कर दी। कप्तान गिल 129 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

India vs West Indies 2nd Test: वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला जमकर बोला है। इस मैच में यशस्वी जायसवाल के बाद अब कप्तान शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली। दूसरे दिन लंच के बाद भारत ने 518 के स्कोर पर पांचवां विकेट गिरने के साथ अपनी पारी घोषित कर दी। कप्तान गिल 129 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौटे हैं।

पढ़ें :- Shubman Gill 10th Test 100: शुबमन गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक, विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे आखिरी टेस्ट के दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने 175 रनों की पारी खेली और रन आउट होने के कारण वह अपने तीसरे दोहरे शतक तक नहीं पहुंच पाये। गिल, जो कल ज़्यादातर रक्षात्मक खेल दिखा रहे थे, उन्होंने आज तेज बल्लेबाजी करते हुए अपना 10वां टेस्ट शतक जड़ा। पहले दिन साई सुदर्शन अपने पहले टेस्ट शतक से 13 रनों से चूक गए, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे बल्लेबाजों ने आज तेज़ गति से बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 500 के पार पहुंचाया।

दूसरे दिन रेड्डी 43 रन और जुरेल 44 रन बनाकर आउट हुए। वेस्टइंडीज़ ने कड़ी मेहनत की और बायें हाथ के गेंदबाज़ वारिकन ने तीन विकेट चटकाए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Shubman Gill 10th Test 100: शुबमन गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक, विराट कोहली के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी

Shubman Gill 10th Test 100: शुबमन गिल ने जड़ा 10वां टेस्ट शतक,...

भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और कप्तान गिल का शतक

भारत ने 518/5 के स्कोर पर पहली पारी घोषित की, जायसवाल और...

Video: यशस्वी जायसवाल ने 'अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी', 175 के स्कोर पर रन आउट, दोहरे शतक से चूके

Video: यशस्वी जायसवाल ने 'अपने ही पैर पर मारी कुल्हाड़ी', 175 के...

IND vs WI Stumps: यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब, स्टंप्स तक भारत का स्कोर 318/2

IND vs WI Stumps: यशस्वी जायसवाल दोहरे शतक के करीब, स्टंप्स तक...

WPL 2026 Mega Auction: अगले महीने होगा आयोजित डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा ऑक्शन, चेक करें नीलामी डेट और रिटेंशन की डिटेल्स

WPL 2026 Mega Auction: अगले महीने होगा आयोजित डब्ल्यूपीएल 2026 की मेगा...

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की डेडलाइन भी आयी सामने

IPL 2026 Auction Date: आईपीएल नीलामी की तारीख का खुलासा, रिटेंशन की...