  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. ऊर्जा आयात पर भारत ने समझारी भरा कदम उठाया- अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ए. कॉसिनो

ऊर्जा आयात पर भारत ने समझारी भरा कदम उठाया- अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ए. कॉसिनो

भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ए. कॉसिनो ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुई वैश्विक बाधाओं के बीच भारत की अपनी ऊर्जा आयात को विविध बनाने की रणनीति को एक बहुत ही समझदारी भरा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना देश को ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर सकता है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ए. कॉसिनो ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण पैदा हुई वैश्विक बाधाओं के बीच भारत की अपनी ऊर्जा आयात को विविध बनाने की रणनीति को एक बहुत ही समझदारी भरा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना देश को ऊर्जा संसाधन उपलब्ध कराने में एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभर सकता है। बुधवार को कॉसिनो ने कहा कि भारत अपने ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं के नेटवर्क का विस्तार कर रहा है और जैसे-जैसे द्विपक्षीय सहयोग बढ़ेगा अर्जेंटीना इस प्रयास में योगदान देने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा की आपूर्ति को विविध बनाने की रणनीति पर काम कर रही है और यह बहुत सकारात्मक है।

पढ़ें :- पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में किया विरोध प्रदर्शन

अर्जेंटीना के राजदूत मारियानों ए कॉसिनो ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विभिन्न देशों से ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने की नीति पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भी कहा था कि आप ऊर्जा की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए 40 से अधिक देशों से एक रणनीति विकसित कर रहे हैं। कॉसिनो ने कहा कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा में अर्जेंटीना एक बढ़ती हुई भूमिका निभा सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच सहयोग कृषि और खनिजों से आगे बढ़कर ऊर्जा क्षेत्र तक फैल रहा है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना, निश्चित रूप से, उनमें से एक हो सकता है। इस क्षेत्र में सहयोग की शुरुआत पर पहले से ही काम चल रहा है। अर्जेंटीना से भारत के बढ़ते ऊर्जा आयात की खबरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दक्षिण अमेरिकी देश के पास अपने विशाल भूभाग और अपेक्षाकृत कम आबादी के कारण वैश्विक बाजारों को आपूर्ति करने की काफी क्षमता है। उन्होंने कहा कि अर्जेंटीना दुनिया का आठवां सबसे बड़ा देश है, भारत सातवां है, लेकिन साथ ही, हमारी आबादी अपेक्षाकृत कम है। हम 50 मिलियन से भी कम हैं। इसलिए भोजन और ऊर्जा की घरेलू खपत अपेक्षाकृत कम है और इस अर्थ में, यह एक ऐसा देश है जो भारत और अन्य एशियाई देशों को इस मामले में बड़ी मात्रा में आपूर्ति कर सकता है और हमें उम्मीद है कि हम इस समय एक सहयोग की शुरुआत कर रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बाजार के गिरावट के बीच HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट, बताया निवकेशकों को इक्विटी में निवेशित रहना चाहिए

बाजार के गिरावट के बीच HDFC म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट, बताया...

‘वंदे मातरम्’ गाने की बाध्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर कहा- यह सिर्फ सलाह

‘वंदे मातरम्’ गाने की बाध्यता नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर...

पाकिस्तानी जहाज को IRGC ने रोका, कहा-उनके पास नहीं थी परमिशन, अब तक भारत के 5 टैंकर होर्मुज से गुजर चुके हैं

पाकिस्तानी जहाज को IRGC ने रोका, कहा-उनके पास नहीं थी परमिशन, अब...

सोनिया गांधी सर गंगा राम अस्पताल भर्ती, राहुल का केरल दौरा रद्द, डॉक्टरों ने सेहत पर दिया ये अपडेट

सोनिया गांधी सर गंगा राम अस्पताल भर्ती, राहुल का केरल दौरा रद्द,...

सांसद हेमा मालिनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के पहुंची दिल्ली, दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र को दी जाएगी श्रद्धांजलि

सांसद हेमा मालिनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के पहुंची दिल्ली,...

ऊर्जा आयात पर भारत ने समझारी भरा कदम उठाया- अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो ए. कॉसिनो

ऊर्जा आयात पर भारत ने समझारी भरा कदम उठाया- अर्जेंटीना के राजदूत...