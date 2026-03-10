  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

Fuel Crisis : ईरान-अमेरिका युद्ध से उपजे ईंधन संकट के बीच भारत आज पाइपलाइन के ज़रिए भारत से बांग्लादेश में 5,000 टन डीज़ल इंपोर्ट कर रहा है। यह डीज़ल पारबतीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में आएगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मुहम्मद रेज़ानुर रहमान ने यह जानकारी दी।

By Abhimanyu 
Updated Date

Energy Crisis : ईरान-अमेरिका युद्ध से उपजे ईंधन संकट के बीच भारत आज पाइपलाइन के ज़रिए भारत से बांग्लादेश में 5,000 टन डीज़ल इंपोर्ट कर रहा है। यह डीज़ल पारबतीपुर बॉर्डर के रास्ते बांग्लादेश में आएगा। बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPC) के चेयरमैन मुहम्मद रेज़ानुर रहमान ने यह जानकारी दी।

पढ़ें :- 'आपने खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप के खेलने का सपना खत्म कर दिया...' बांग्लादेशी कोच ने पूर्व सरकार के फैसले पर सुनाई खरी-खरी

एक प्रतिष्ठित समाचार एजेंसी से बातचीत में बीपीसी मुहम्मद रेज़ानुर रहमान ने कहा, हमारा भारत के साथ एक एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के अनुसार, भारत हर साल पाइपलाइन के ज़रिए बांग्लादेश को 180,000 टन डीज़ल सप्लाई करेगा। अभी जो 5,000 टन डीज़ल आ रहा है, वह उसी एग्रीमेंट का हिस्सा है।’

बीपीसी चेयरमैन ने आगे कहा, ‘एग्रीमेंट के मुताबिक, छह महीने के अंदर बांग्लादेश में कम से कम 90,000 टन डीज़ल इंपोर्ट किया जाना चाहिए। आज जो कंसाइनमेंट आ रहा है, वह 5,000 टन का है, और हमें उम्मीद है कि अगले दो महीनों में, हम पूरे छह महीने का डीज़ल ला लेंगे।’ बांग्लादेश एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा कि रविवार को बांग्लादेश ने फ्यूल स्टॉक की स्थिति का इंस्पेक्शन करने के लिए ड्राइव चलाई।

बांग्लादेश एनर्जी मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा, ‘मौजूदा मुश्किल हालात में, अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि कुछ बेईमान व्यापारी मार्केट में बनावटी कमी पैदा करने की कोशिश में गैर-कानूनी तरीके से फ्यूल जमा कर रहे हैं।’

पढ़ें :- बांग्लादेश के नए खेल मंत्री को टी20 वर्ल्ड कप न खेल पाने का पछतावा! भारत से रिश्ते बेहतर करने पर दिया जोर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा...

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में खींचने की कोशिश, ट्रंप ने ड्रैगन को दिया बड़ा ऑफर

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में...

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप, मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरानी बोले- हम झुकेंगे नहीं

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप,...

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी, आग बबूला चीन बोला- किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी,...

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला , 3 ईरानी तेल टैंकर जले

US-Israel war on Iran : अमेरिका ने फारस घाटी में किया हमला...

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम मोदी स्थिति पर रख रहे हैं कड़ी नजर, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'

Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम...