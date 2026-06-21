Lenovo Tab Plus Gen 2 की इंडिया लॉन्च हुई कंफर्म, स्पेक्स और फीचर्स का भी खुलासा

Lenovo Tab Plus Gen 2 India launch Confirm: लेनोवो ने कुछ दिन पहले ही, यानी 16 जून को ग्लोबल मार्केट में अपना नया Tab Plus Gen 2 टैबलेट लॉन्च किया था। अब Amazon India पर इस डिवाइस की माइक्रोसाइट लिस्ट होने से इसके भारत में भी लॉन्च की पुष्टि हो गई है। माइक्रोसाइट में इस अपकमिंग टैब के खास स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की जानकारी दी गई है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि भारत में आने वाला मॉडल वैसा ही होगा जैसा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया था।

Lenovo Tab Plus Gen 2 अब Amazon India पर लिस्ट हो गया है और कंपनी ने अपनी माइक्रोसाइट के ज़रिए आने वाले इस टैबलेट के मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स की जानकारी दी है। इस डिवाइस में MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है और इसमें Google Gemini, Circle to Search और Lenovo AI Live Transcript जैसे AI फीचर्स भी शामिल हैं। इसमें 7.2 चैनल सिनेमैटिक ऑडियो, Dolby Atmos सपोर्ट और JBL की साउंड ट्यूनिंग वाले 9 JBL स्पीकर दिए गए हैं। स्पीकर सेटअप में 4 ट्वीटर, 3 वूफर और 2 पैसिव रेडिएटर शामिल हैं। इसे Hi-Res Audio और Hi-Res Audio Wireless का सर्टिफिकेशन भी मिला है। इसके अलावा, डिवाइस में डायनामिक मोड, मूवी मोड और म्यूज़िक मोड जैसे ऑडियो मोड भी दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस टैबलेट को ब्लूटूथ स्पीकर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे मोबाइल डिवाइस से कंट्रोल किया जा सकता है। मूवी मोड में साफ़ आवाज़ के लिए ‘डायलॉग एन्हांसर’ फ़ीचर दिया गया है, जबकि म्यूज़िक मोड में फ़्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए कस्टम इक्वलाइज़र की सुविधा मिलती है।

अपकमिंग टैब में 12.1 इंच का 2.5K LCD डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 2560 × 1600 पिक्सल, रिफ्रेश रेट 120Hz, पीक ब्राइटनेस 800 निट्स, कलर गैमट 98% DCI-P3 और पिक्सल डेंसिटी 249 ppi है। यह डिस्प्ले HDR10 और डॉल्बी विज़न को भी सपोर्ट करता है। इसमें आई-सेफ डिस्प्ले, लो ब्लू लाइट, कलर एक्यूरेट डिस्प्ले और TÜV राइनलैंड सर्टिफिकेशन जैसे आंखों की सुरक्षा वाले फीचर्स भी शामिल हैं। इस टैबलेट में 10200mAh की बैटरी है और यह 45W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मिली जानकारी के अनुसार, यह 15 घंटे तक वीडियो स्ट्रीमिंग और 52 घंटे तक YouTube Music प्लेबैक की सुविधा देता है। इसके अलावा, Lenovo Android 17 और Android 18 अपग्रेड के साथ-साथ चार साल के सिक्योरिटी अपडेट या 2030 तक सिक्योरिटी पैच अपडेट भी दे रहा है।

AI फीचर्स की बात करें तो, Lenovo AI Live Transcript रियल-टाइम कैप्शन और ट्रांसलेशन की सुविधा देता है, जिससे यूज़र्स तुरंत समझ सकते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, रियल-टाइम में भाषा की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और बिना किसी रुकावट के कंटेंट का आनंद ले सकते हैं। इसमें Lenovo SmartConnect फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे आसानी से फाइल शेयरिंग के लिए Share Hub, डिवाइस के बीच आसानी से नेविगेशन के लिए Cross Control, Windows PC पर Android ऐप्स को स्ट्रीम करने के लिए App Streaming, और डिवाइस के बीच तुरंत कॉपी-पेस्ट के लिए Smart Clipboard। यह डिवाइस कई स्टैंड और यूसेज मोड को भी सपोर्ट करता है, जिनमें Stand Mode, Lean Mode, Hanging Mode और Theater Mode शामिल हैं। डिज़ाइन की बात करें तो, इसका डिज़ाइन मिनिमलिस्टिक है, जिसमें सॉफ्ट किनारे और हल्के रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसमें शोल्डर स्ट्रैप, कस्टम-फिट स्लीव और कवर के अंदर स्टाइलस लूप जैसे एक्सेसरीज़ का भी सपोर्ट मिलता है।

भारतीय बाज़ार में इसकी कीमत और उपलब्धता के बारे में Lenovo ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि, Amazon India पर इसका माइक्रोसाइट लाइव हो चुका है, इसलिए उम्मीद है कि इसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।