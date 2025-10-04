India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शुभमन गिल होंगे भारत के नए वनडे कप्तान, रोहित शर्मा की जगह लेंगे

India New ODI Captain: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम के ऐलान से ठीक पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आगामी दौरे पर रोहित शर्मा की जगह पर शुभमन गिल के कप्तान होंगे। गिल वर्तमान में टेस्ट टीम की कमान संभाल रहे हैं। वहीं, रोहित आगामी वनडे सीरीज में सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। विराट कोहली भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं।

ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, शुभमन गिल को रोहित शर्मा की जगह भारत का नया एकदिवसीय कप्तान नियुक्त किया जाना तय है और वह 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाली तीन मैचों की सीरीज में टीम का नेतृत्व करेंगे। रोहित को बल्लेबाज के रूप में टीम में चुना गया है और विराट कोहली के साथ वह मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फिर से भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं।

पूर्व भारतीय तेज़ गेंदबाज़ अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति की शनिवार को अहमदाबाद में बैठक हुई। जिसमें 26 वर्षीय गिल को वनडे की कप्तानी सौंपने का फैसला लिया गया। बता दें कि 38 वर्षीय रोहित दिसंबर 2021 से भारत के पूर्णकालिक वनडे कप्तान रहे हैं। कुल मिलाकर, उन्होंने 56 वनडे मैचों में भारत का नेतृत्व किया, जिनमें से 42 जीते और 12 हारे, एक मैच टाई रहा और एक मैच बेनतीजा रहा।

उन्होंने कार्यवाहक कप्तान के रूप में भारत को 2018 एशिया कप खिताब दिलाया और फिर पूर्णकालिक कप्तान के रूप में 2023 एशिया कप खिताब दिलाया। उनके नेतृत्व में, भारत 2023 वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। उनके कार्यकाल का समापन मार्च में भारत द्वारा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के साथ हुआ।