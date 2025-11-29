India sends relief material to Sri Lanka : भारत ने श्रीलंका को भेजी राहत सामग्री की दूसरी खेप,’दितवाह’ तूफान ने मचाई तबाही

भारत ने चक्रवाती तूफान ‘दितवाह’ से भयावह तबाही के शिकार हुए श्रीलंका (Sri Lanka) को राहत सामग्री की दूसरी बड़ी खेप कोलंबो भेजी है। भारत नेअभियान के तहत तुरंत राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) ने शनिवार सुबह तक 21 टन राहत सामग्री भेजी है। इसके साथ ही मदद करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के 80 से अधिक जवानों को भी भेजा है, जो 8 टन से अधिक के विशेष उपकरणों के साथ कोलंबो (Colombo) पहुंचे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में भारत एक बार फिर सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है।

भारतीय वायुसेना ने बताया कि हिंडन एयरबेस से तत्काल प्रभाव से एक सी-130 जे और एक आईएल-76 परिवहन विमान (IL-76 transport aircraft) रवाना किया गया। ये विमान शुक्रवार मध्यरात्रि से शनिवार सुबह के बीच कोलंबो के भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Bandaranayake International Airport) पर उतरे। विमान में खाने-पीने का सामान, दवाइयां, स्वच्छता से जुड़ी जरूरी चीजें और तुरंत इस्तेमाल होने वाली राहत सामग्री (Relief material) भरी हुई थी।

इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने भी राहत कार्य में हाथ बटाया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से अतिरिक्त राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई।