India sends relief material to Sri Lanka : भारत ने श्रीलंका को भेजी राहत सामग्री की दूसरी खेप,’दितवाह’ तूफान ने मचाई तबाही

भारत ने चक्रवाती तूफान 'दितवाह' से भयावह तबाही के शिकार हुए श्रीलंका (Sri Lanka) को राहत सामग्री की दूसरी बड़ी खेप कोलंबो भेजी है।
भारतीय वायुसेना ने बताया कि हिंडन एयरबेस से तत्काल प्रभाव से एक सी-130 जे और एक आईएल-76 परिवहन विमान (IL-76 transport aircraft) रवाना किया गया। ये विमान शुक्रवार मध्यरात्रि से शनिवार सुबह के बीच कोलंबो के भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (Bandaranayake International Airport) पर उतरे। विमान में खाने-पीने का सामान, दवाइयां, स्वच्छता से जुड़ी जरूरी चीजें और तुरंत इस्तेमाल होने वाली राहत सामग्री (Relief material) भरी हुई थी।
इससे पहले शुक्रवार को भारतीय नौसेना ने भी राहत कार्य में हाथ बटाया। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरि से अतिरिक्त राहत सामग्री श्रीलंका भेजी गई।