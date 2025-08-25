भारत ने पाकिस्तान को भेजा ‘तबाही वाला संदेश’; पड़ोसी देश में मचा हड़कंप, अलर्ट जारी

India warns Pakistan about Tawi river flooding: पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव स्थिति बनी हुई है। पड़ोसी देश के नेता सिंधु जल संधि को निलंबित करने से बौखलाए हुए हैं और गीदड़भभकी दे रहे हैं। इस बीच भारत ने पड़ोसी देश को 'तबाही वाला संदेश' भेजा है। दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान से संपर्क करके बाढ़ के खतरे को लेकर आगाह किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मामले से परिचित आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान को बताया है कि जम्मू में तवी नदी में भयंकर बाढ़ आने की आशंका है। इसका असर पड़ोसी देश में भी बड़े स्तर पर हो सकता है। जिसके बाद पाकिस्तानी प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें कि तेज बारिश और नदियों का जल स्तर बढ़ने से पाकिस्तान के कई इलाके भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। यहां पंजाब प्रांत में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और अगले 48 घंटों तक यही स्थिति रहने वाली है। वहीं, नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ प्रभावित जिलों से पिछले 24 घंटों में लगभग 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।
पाकिस्तान के पंजाब आपातकालीन बचाव सेवा के अधिकारियों ने बताया कि कसूर, ओकारा, पाकपट्टन, बहावलनगर और वेहारी के कई गांव जलमग्न हो गए हैं। जिसकी वजह से वहां से लोगों को हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। सिंधु, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम नदियों के निकट क्षेत्रों से शनिवार से अब तक लगभग 20,000 लोगों को निकाला गया है। इस मॉनसून तेज बारिश और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की जान चली गयी है।