'भारत टैरिफ देगा और हम नहीं देंगे...' ट्रंप ने इंडिया-यूएस ट्रेड पर दी प्रतिक्रिया

US President Trump on US-India trade deal : यूएस-इंडिया ट्रेड डील को लेकर भारत में मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस ट्रेड डील से भारतीय किसानों को भारी नुकसान की आशंका जतायी है। इस बीच, भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत टैरिफ देगा और अमेरिका नहीं देगा।

US-इंडिया ट्रेड डील के बारे में सवाल ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “कुछ नहीं बदलेगा। वे टैरिफ देंगे और हम नहीं देंगे… PM मोदी एक महान आदमी हैं। US के मामले में वे जिन लोगों के खिलाफ थे, उनसे कहीं ज़्यादा स्मार्ट थे… वे हमें लूट रहे थे। इसलिए हमने इंडिया के साथ डील की… हम उन्हें टैरिफ नहीं दे रहे हैं और वे दे रहे हैं। हमने थोड़ा पलटी मारी।” दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को खत्म करने के SC के फैसले के बाद, ट्रंप का कहना है कि वह आज सेक्शन 122 के तहत पहले से लगाए जा रहे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10 प्रतिशत ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर साइन करेंगे।

Trump speaks after Supreme Court rules against his tariffshttps://t.co/7v1bTYZREE — Reuters (@Reuters) February 20, 2026

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, “हमारे देश को बचाने के लिए, एक प्रेसिडेंट असल में उससे ज़्यादा टैरिफ लगा सकता है जितना मैं पिछले एक साल में अलग-अलग टैरिफ अथॉरिटी के तहत लगा रहा था। इसलिए हम दूसरे कानूनों, दूसरी टैरिफ अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हें कन्फर्म भी किया गया है और पूरी तरह से इजाज़त है। इसलिए, तुरंत लागू, सेक्शन 232 के तहत सभी नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ और मौजूदा सेक्शन 301 टैरिफ, वे मौजूद हैं, वे वहीं हैं, पूरी तरह से लागू रहेंगे, और पूरी तरह से लागू रहेंगे।”

ट्रंप ने आगे कहा, “आज, मैं सेक्शन 122 के तहत पहले से लग रहे हमारे नॉर्मल टैरिफ के अलावा 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के ऑर्डर पर साइन करूंगा। और हम अपने देश को दूसरे देशों और कंपनियों के गलत ट्रेडिंग तरीकों से बचाने के लिए कई सेक्शन 301 और दूसरी जांच भी शुरू कर रहे हैं।”