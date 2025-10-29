भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की कनाडा में गोली मारकर हत्या, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

  1. हिन्दी समाचार
कनाडा (Canada) के अवोस्टफोर्ड में खन्ना के गांव राजगढ़ के मूल निवासी भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी (Indian businessman Darshan Singh Sahasi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से उनके पैतृक गांव राजगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के गोल्डी ढिल्लन (Goldy Dhillon) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या का दावा किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कनाडा (Canada) के अवोस्टफोर्ड में खन्ना के गांव राजगढ़ के मूल निवासी भारतीय कारोबारी दर्शन सिंह साहसी (Indian businessman Darshan Singh Sahasi) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस खबर से उनके पैतृक गांव राजगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Lawrence Bishnoi Gang) के गोल्डी ढिल्लन (Goldy Dhillon) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस हत्या का दावा किया है।

गैंग ने कहा कि दर्शन सिंह साहसी ‘चिट्ठे’ (नशे) का बहुत मोटा कारोबार करता था। गैंग ने दावा किया कि जब उन्होंने दर्शन सिंह (Darshan Singh)  से पैसा मांगा, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया और उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। परिवार ने बताया कि दर्शन सिंह (Darshan Singh)  ने मेहनत करके अरबों-खरबों की कंपनी खड़ी की थी।

पैतृक गांव राजगढ़ में शोक

दर्शन सिंह साहसी (Darshan Singh Sahasi) के पैतृक गांव राजगढ़ में शोक का माहौल है। गांव में उनके भतीजे रहते हैं, और परिवार के साथ दुख साझा करने के लिए गांववाले उनके घर पहुंचे। उनके मैनेजर नितिन ने घटना पर गहरा दुख जताया और बताया कि मालिक दर्शन सिंह ने कभी किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया।

कंपनी और कारोबार

दर्शन सिंह (Darshan Singh) ने मेहनत से अरबों-खरबों की कंपनी खड़ी की थी। उन्होंने राजगढ़ में भी अपनी कैनेम कंपनी का एक दफ्तर खोला हुआ है, जहां से मैनेजमेंट का काम चलता है। रिश्तेदार गुरबख्श सिंह ने भी इस दुखद घटना पर अपनी बात रखी है।

लॉरेंस गैंग का सोशल मीडिया पोस्ट

लॉरेंस बिश्नोई गैंग (Darshan Singh Sahasi)  के गोल्डी ढिल्लन (Goldy Dhillon) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की हत्या का दावा किया। गैंग का कहना था कि उन्होंने चिट्ठे का मोटा कारोबार करने वाले दर्शन सिंह (Darshan Singh) से पैसा मांगा था, जिसे उन्होंने नहीं दिया और नंबर ब्लॉक कर दिया।

