नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से दिया है सर्वोच्च स्थान: सीएम योगी

वाराणसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी वाराणसी स्थित श्री अन्नपूर्णा ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम में छात्र-छात्राओं को प्रमाण-पत्र, लैपटॉप एवं सिलाई मशीन का वितरण किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने लगभग 250 बालक-बालिकाओं में सिलाई मशीन, लैपटॉप एवं प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ‘मिशन शक्ति’ कार्यक्रम के अंतर्गत महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और नारी स्वावलंबन से जुड़े कार्यक्रम निरंतर चलाए जा रहे हैं। बेटियों को यूपी सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के भव्य आयोजन के लिए अन्नपुर्णा आश्रम के महंत शंकरपुरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मां अन्नपूर्णा की धरा पर 108 वर्षों से संचालित इस आश्रम में अनेक लोककारी कार्य किए जा रहे हैं। उसके लिए सीएम ने महंत शंकर पुरी व पूरी टीम को बधाई दी। साथ ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता।’ यानि…नारी की गरिमा, उसकी सुरक्षा, उसका सम्मान और उसके स्वावलंबन को भारत की संस्कृति ने सदैव से सर्वोच्च स्थान दिया है।

उन्होंने सभी छात्र छात्राओं, बेटियों, बहनों को भी इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए बधाई दी। साथ ही कहा, मां जगत जननी के पूजन-अर्चन के बाद आज शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम सभी मां अन्नपूर्णा के इस पुण्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में संचालित मिशन शक्ति कार्यक्रम में ये कार्यक्रम जुड़कर नारियों के स्वावलंबन के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव प्रस्तुत करता है। मां अन्नपूर्णा के प्रसाद स्वरूप ही हम अन्न को प्राप्त कर पाते हैं।

साथ ही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रामीण परिवारों के लिए ‘घरौनी’ की घोषणा कर दी है। 3 करोड़ परिवारों को जहां पर उसका आवास है, वहीं पर उसका मालिकाना अधिकार परिवार की महिला सदस्य को दे दिया गया है। अब वह उस भूमि के नाम पर कर्ज ले सकती है, व्यवसाय कर सकती है, आगे कार्य कर सकती है। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोगों ने संस्कृत पढ़ने वाले हर छात्र के लिए स्कॉलरशिप जारी की है। आने वाले समय में हम यह भी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था के लिए भी सरकार अनुदान देगी। संस्कृत में विशिष्ट शोध और उच्च अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए भी एक विशिष्ट स्कॉलशिप हम लोग जारी करने वाले हैं।