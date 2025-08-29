पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पकड़ी रफ्तार, जून तिमाही में जीडीपी 7.8 प्रतिशत बढ़ा

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। सरकार ने जून तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस आकंड़ों में देश का सकल घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत बढ़ा है। यह पिछले साल की इसी तिमाही में दर्ज 6.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी से काफी बेहतर है। सबसे अहम ये है कि, ये आंकड़ा ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने भारत पर डबल टैरिफ लगा दिया है और इससे एक्सपोर्ट सेक्टर पर दबाव बढ़ने की आशंका है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन के कारण हुई। भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है, क्योंकि अप्रैल-जून की अवधि में चीन की जीडीपी वृद्धि 5.2 प्रतिशत थी। आंकड़ों के अनुसार, पिछली उच्चतम जीडीपी वृद्धि 2024 के जनवरी-मार्च में 8.4 प्रतिशत थी।

