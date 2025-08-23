भारत का कड़ा रुख अमेरिका जाने वाले डाकों को डाक विभाग ने 25 अगस्त से रोका

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है। जवाब में भारत ने अमेरिका जाने वाले सभी डाकों पर अस्थाई रूप से रोक लगा दिया है। भारत ने कड़ा रुख टैरिफ लगने के बाद दिखाया है। यह फैसला अमेरिका की सीमा शुल्क और डाक सेवाओं के नए दिशा-निर्देशों के कारण लिया गया है।

बता दे कि डाक विभाग ने अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं की बुकिंग 25 अगस्त से अस्थायी रूप से रोक दी है। हालांकि, पत्र, दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक के उपहार इस रोक से मुक्त रहेंगे। यह फैसला अमेरिका की सीमा शुल्क और डाक सेवाओं आगे स्पष्टीकरण के बाद रोक हटाने पर विचार किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाए जाने के बाद से कड़ा रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है। अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की गई है। यह फैसला सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा के साथ साथ संयुक्त राज्य डाक सेवा की ओर से लगाए गए नए प्रावधानों और प्रक्रियाओं के चलते लिया गया है। हाल ही में अमेरिका ने सीमा सुरक्षा और डाक सेवाओं को लेकर आयातित वस्तुओं की सुरक्षा, वैधता और मूल्य सीमा पर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों को लागू करने के लिए भारतीय डाक विभाग ने यह अस्थायी रोक लगाई है। विभाग का कहना है कि जब तक सीबीपी और यूएसपीएस से आगे का स्पष्टीकरण और सहयोग नहीं मिलता, तब तक सामान्य वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित रहेगी।

अमेरिकी एजेंसियों अंतिम दिशा- निर्देश के बाद विचार करेगा डाक विभाग

डाक विभाग ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही अमेरिकी एजेंसियों से अंतिम दिशा-निर्देश मिलेंगे, इस अस्थायी रोक को हटाने पर विचार किया जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय डाक सेवाओं की निरंतरता और पारदर्शिता को बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है।