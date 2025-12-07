Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने बीते तीन-चार दिनों में 850 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की हैं, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे हुए हैं। वहीं विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने रविवार तक रिफंड का आदेश दिया है। कांग्रेस (Congress) ने सरकार पर पायलट सुरक्षा मानदंडों को वापस लेने और दो-एकाधिकार लागू करने के कथित दबाव का आरोप लगाया है और इसे सरकार द्वारा पैदा की गई आपदा बताया है।
नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने बीते तीन-चार दिनों में 850 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की हैं, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे हुए हैं। वहीं विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने रविवार तक रिफंड का आदेश दिया है। कांग्रेस (Congress) ने सरकार पर पायलट सुरक्षा मानदंडों को वापस लेने और दो-एकाधिकार लागू करने के कथित दबाव का आरोप लगाया है और इसे सरकार द्वारा पैदा की गई आपदा बताया है। ऐसे में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Folk singer Neha Singh Rathore) सरकार पर निशाना साधने से पीछे कैसे हटें। उन्होंने भी सरकार पर तंज कसते हुए कुछ ट्वीट किए हैं।
चुपचाप हवाई अड्डे पर पड़े रहिए.
सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए.
सरकार पर भरोसा रखिए…वो आपको सही जगह पहुँचा कर ही दम लेगी. pic.twitter.com/xoMylITCBb
— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) December 5, 2025
इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की खबर को एक्स पर शेयर करते हुऐ नेहा ने लिखा, कि चुपचाप हवाई अड्डे पर पड़े रहिए। सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए। सरकार पर भरोसा रखिए…वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी।इसके अलावा नेहा ने एक और ट्वीट में एयरपोर्ट की तस्वीर शेयर कर लिखा, “ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार।
ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? pic.twitter.com/jFL2bge7tg
— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) December 5, 2025
इसके बाद नेहा ने अपना एक वीडियो शेयर किया। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कि रेलयात्री हों या विमानयात्री…नए भारत में सभी गमछा बिछाकर पड़े हुए हैं। सरकार सभी के लिए समान रूप से असंवेदनशील हो चुकी है। किसी में दम हो तो सरकार से सवाल पूछकर दिखा दे। जवाब पाकर दिखा दे। इसका अंजाम भुगतकर दिखा दे।
नेहा अकसर पीएम मोदी (PM Modi) से देश में चल रही चीजों के लिए सवाल करते हैं। इसे लेकर भी नेहा ने बात की और कहा है, “प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं? प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता?
प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं?प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता?
प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है.
क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं?
प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता? pic.twitter.com/YZ0Kup9xx3
— Neha Singh Rathore (@nehafolksinger) December 6, 2025