  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने बीते तीन-चार दिनों में 850 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की हैं, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे हुए हैं। वहीं विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने रविवार तक रिफंड का आदेश दिया है। कांग्रेस (Congress) ने सरकार पर पायलट सुरक्षा मानदंडों को वापस लेने और दो-एकाधिकार लागू करने के कथित दबाव का आरोप लगाया है और इसे सरकार द्वारा पैदा की गई आपदा बताया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने बीते तीन-चार दिनों में 850 से ज़्यादा उड़ानें रद्द की हैं, जिसके कारण तमाम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हजारों यात्री फ्लाइट रद्द होने के कारण फंसे हुए हैं। वहीं विमानन मंत्रालय (Aviation Ministry) ने रविवार तक रिफंड का आदेश दिया है। कांग्रेस (Congress) ने सरकार पर पायलट सुरक्षा मानदंडों को वापस लेने और दो-एकाधिकार लागू करने के कथित दबाव का आरोप लगाया है और इसे सरकार द्वारा पैदा की गई आपदा बताया है। ऐसे में लोक गायिका नेहा सिंह राठौर (Folk singer Neha Singh Rathore) सरकार पर निशाना साधने से पीछे कैसे हटें। उन्होंने भी सरकार पर तंज कसते हुए कुछ ट्वीट किए हैं।

पढ़ें :- Indigo Crisis : इंडिगो की 220 से ज्यादा उड़ानें रविवार को भी रद्द, सरकार बोली- रात 8 बजे तक पैसा रिफंड करें

इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने की खबर को एक्स पर शेयर करते हुऐ नेहा ने लिखा, कि चुपचाप हवाई अड्डे पर पड़े रहिए। सरकार से सवाल पूछकर देशद्रोही मत बनिए। सरकार पर भरोसा रखिए…वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी।इसके अलावा नेहा ने एक और ट्वीट में एयरपोर्ट की तस्वीर शेयर कर लिखा, “ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार।

पढ़ें :- 'PM मोदी के नेतृत्व में किए जा रहे प्रयास बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों का हिस्सा हैं...' महापरिनिर्वाण दिवस पर बोले CM योगी

इसके बाद नेहा ने अपना एक वीडियो शेयर किया। जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कि रेलयात्री हों या विमानयात्री…नए भारत में सभी गमछा बिछाकर पड़े हुए हैं। सरकार सभी के लिए समान रूप से असंवेदनशील हो चुकी है। किसी में दम हो तो सरकार से सवाल पूछकर दिखा दे। जवाब पाकर दिखा दे। इसका अंजाम भुगतकर दिखा दे।

नेहा अकसर पीएम मोदी (PM Modi) से देश में चल रही चीजों के लिए सवाल करते हैं। इसे लेकर भी नेहा ने बात की और कहा है, “प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं? प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता?

प्रधानमंत्री की आलोचना करने की वजह से मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। क्या प्रधानमंत्री ही देश हैं?प्रधानमंत्री अगर सच में इस देश के सेवक हैं तो सेवक की आलोचना क्यों नहीं की जा सकती? सेवक से सवाल क्यों नहीं पूछा जा सकता?

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा...

इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे...अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल...

ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाने की तैयारी में जुटा, यह उत्सव हर्षित और भक्तिमय हो

ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाने की तैयारी में जुटा, यह उत्सव हर्षित और...

थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत का मामला: महिला सिपाही की भूमिका की चल रही जांच, CCTV फुटेज से केस में आया नया मोड़

थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत का मामला: महिला सिपाही की...

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार मामले में जांच में देरी पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. अर्पणा यू से मांगा स्पष्टीकरण

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार मामले में जांच में देरी पर अपर...

VIDEO- बेड खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमी बैठा मिला, विदेश में रह रहे शौहर ने फोन पर दी अनुमति, गांव वालों की मौजूदगी में करा दी गई शादी

VIDEO- बेड खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमी बैठा मिला, विदेश में रह...