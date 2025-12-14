Indigo Crisis : शत्रुघ्न सिन्हा ने ली चुटकी, बोले- ‘आमिर खान ने इससे प्रेरित फिल्म ‘सारे जमीन पर’ का किया एलान’

  1. हिन्दी समाचार
इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) से जुड़े हालिया संकट के बाद भले ही कंपनी की स्थिति अब सामान्य हो गई हो, लेकिन इससे प्रभावित यात्रियों की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। इस बीच बॉलीवुड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा (Bollywood actor Shatrughan Sinha) ने भी एयरलाइंस पर कटाक्ष किया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

आमिर खान बनाएंगे ‘सारे जमीन पर’

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) ने आज रविवार को अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया है। इसके साथ लिखा है, ‘ब्रेकिंग न्यूज! आमिर खान (Aamir Khan) ने इंडिगो की असफलता से प्रेरित एक नई फिल्म का एलान किया है। नाम है ‘सारे जमीन पर’। इसके साथ उन्होंने लिखा है, ‘रविवार स्पेशल हास्य’।

सैकड़ों लोग एक साथ एयरलाइंस के खिलाफ ‘क्लाश एक्शन’ की तैयारी में

इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) से जुड़े हालिया संकट के बाद कंपनी का संचालन भले ही सामान्य हो गया हो, लेकिन प्रभावित यात्रियों की दिक्कतें अब भी बनी हुई हैं। ऐसे में अब सैकड़ों लोग एक साथ एयरलाइंस के खिलाफ ‘क्लाश एक्शन’ यानी मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात का दावा विमानन विशेषज्ञ संजय लाजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से किया है।

नेटिजन्स ने दिए मजेदार रिएक्शन , लिखा, ‘खामोश’

शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) के हालिया पोस्ट पर नेटिजन्स के रिएक्शंस आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, ‘तारे जमीन पर से सारे जमीन पर तक, एविएशन से प्रेरित सिनेमा अपने बेस्ट मुकाम पर’। एक अन्य यूजर ने शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha)  का चर्चित डायलॉग लिखा, ‘खामोश’। एक यूजर ने लिखा है, ‘यह फिल्म मास्टरपीस होगी’।

