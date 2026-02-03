  1. हिन्दी समाचार
  Indigo :  ईरान के साथ तनाव के मद्देनजर इंडिगो ने त्बिलिसी , अल्माटी जाने वाली उड़ानें रद्द की

.   ईरान के साथ तनाव के मद्देनजर इंडिगो ने त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू और ताशकेंट से आने-जाने वाली उड़ानें 28 फरवरी तक रद्द कर दी हैं। 

By अनूप कुमार 
Updated Date

Indigo :  ईरान के साथ तनाव के मद्देनजर इंडिगो ने त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू और ताशकेंट से आने-जाने वाली उड़ानें 28 फरवरी तक रद्द कर दी हैं। ईरान के आसपास बन रही स्थिति को देखते हुए, हमने अपने कस्टमर्स और क्रू के लिए एक सुरक्षित और आसान अनुभव सुनिश्चित करने के लिए अपनी फ्लाइट शेड्यूल में कुछ और बदलाव किए हैं।

इन उपायों के तहत, त्बिलिसी, अल्माटी, बाकू और ताशकंद के लिए इंडिगो की फ्लाइट्स 28 फरवरी 2026 तक कैंसिल कर दी गई हैं। कस्टमर्स अपनी पसंद के अनुसार, दूसरे यात्रा विकल्पों को देखने के लिए https://bit.ly/4rnkK5G पर जा सकते हैं या पूरा रिफंड ले सकते हैं।

जैसे-जैसे स्थिति बदल रही है, हमारी योजनाओं की रेगुलर समीक्षा की जा रही है। कोई भी और अपडेट या बदलाव हमारे कम्युनिकेशन चैनलों के माध्यम से शेयर किए जाएंगे। हम आपके धैर्य, समझ और लगातार भरोसे की सराहना करते हैं।

 

