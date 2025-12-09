  1. हिन्दी समाचार
  3.   Indonesia Fire : इंडोनेशिया की बिल्डिंग में लगी आग , 22 लोगों की मौत के बाद लोगों को निकालने का काम जारी

  Indonesia Fire : इंडोनेशिया की बिल्डिंग में लगी आग , 22 लोगों की मौत के बाद लोगों को निकालने का काम जारी

इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में एक सात मंजिला कार्यालय भवन में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

