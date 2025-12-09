  Indonesia Fire : इंडोनेशिया की बिल्डिंग में लगी आग , 22 लोगों की मौत के बाद लोगों को निकालने का काम जारी

इंडोनेशिया के मध्य जकार्ता में एक सात मंजिला कार्यालय भवन में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई।
सेंट्रल जकार्ता के पुलिस प्रमुख सुसात्यो पुर्नोमो कोंड्रो ने बताया कि आग पहली मंजिल पर लगी और फिर ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। टेरा ड्रोन इंडोनेशिया (Terra Drone Indonesia) के कई कर्मचारी लंच ब्रेक पर थे जब आग लगी, जबकि कुछ लोग कार्यालय से बाहर निकल गए थे। कोम्पस टीवी पर दिखाए गए फुटेज में दमकलकर्मियों को इमारत से शवों के बैग ले जाते हुए देखा गया, जबकि वे पोर्टेबल सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ऊपरी मंजिलों से लोगों को नीचे लाने की कोशिश कर रहे थे।
इस इमारत में टेरा ड्रोन इंडोनेशिया स्थित है, जो खनन से लेकर कृषि तक, विभिन्न क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण के लिए ड्रोन उपलब्ध कराती है। यह कंपनी जापान की टेरा ड्रोन कॉर्पोरेशन की इंडोनेशियाई इकाई है।