Indonesia :  इंडोनेशिया में सांसदों के भत्ते का विरोध कर रहे छात्रों के साथ दंगा पुलिस की झड़प

Indonesia : इंडोनेशिया की राजधानी में संसद सदस्यों के अत्यधिक भत्ते के विरोध में संसद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हजारों पत्थरबाज छात्रों पर दंगा पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। ये छात्र संसद सदस्यों को दिए जाने वाले भव्य भत्तों का विरोध करने के लिए संसद तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे।

प्रदर्शनकारी हाल की उन रिपोर्टों से नाराज हैं जिनमें कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा के 580 सदस्यों को सितंबर 2024 से प्रति माह 50 मिलियन रुपिया (3,075 डॉलर) का आवास भत्ता मिल रहा है। वे अधिकांश नागरिकों के सामने आने वाली आर्थिक कठिनाई के कारण इन भत्तों को अन्यायपूर्ण मानते हैं।

जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने आँसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दंगा पुलिस पर पत्थर और बोतलें फेंकी और कड़ी सुरक्षा वाले संसद परिसर के पास एक फ्लाईओवर के नीचे आग लगा दी।

अधिकारियों ने संसद भवन की ओर जाने वाली कई टोल सड़कों सहित सभी सड़कों को अवरुद्ध कर दिया, जिससे शहर में भीषण यातायात जाम लग गया। परिसर की सुरक्षा के लिए 1,200 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था।

सोमवार की झड़प में किसी के घायल होने की तत्काल कोई सूचना नहीं है।

प्रदर्शनकारी उन अत्यधिक भत्तों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं जिन्हें वे सांसदों के वेतन के ऊपर दिए जाने वाले भत्ते मानते हैं।