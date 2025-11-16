IPL 2026 Full Retention List: आईपीएल 2026 से पहले किस टीम ने कितने प्लेयर की रिटेन, यहां देखें- पूरी लिस्ट

IPL 2026 Full Retention List: आईपीएल 2026 सीज़न के लिए खिलाड़ियों को रिटेन करने की अवधि 15 नवंबर, 2025 को समाप्त हो गई है। इससे पहले सभी 10 फ्रैंचाइज़ियों ने ऑक्शन से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की पुष्टि कर दी है। आगामी सीजन के लिए मिनी ऑक्शन 6 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में आयोजित किया जाएगा। आइये जानते हैं कि आगामी आईपीएल सीजन के लिए किस टीम कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया है-

1- चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)

आईपीएल की सबसे सफल टीमों में से चेन्नई सुपर किंग्स ने कुल 16 खिलाड़ी रिटेन किया है, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹81.60 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹43.40 करोड़ हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, *जेमी ओवरटन, एमएस धोनी, मुकेश चौधरी, *नाथन एलिस, *नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन (टी), रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, *डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल।

2- दिल्ली कैपिटल्स (DC)

दिल्ली कैपिटल्स ने कुल 17 खिलाड़ी रिटेन किये है, जिनमें 3 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹103.20 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹21.80 करोड़ हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, अक्षर पटेल, *दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, *मिशेल स्टार्क, मुकेश कुमार, नितीश राणा (टी), समीर रिज़वी, टी. नटराजन, त्रिपुराना विजय, *ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम।

3- गुजरात टाइटंस (GT)

गुजरात टाइटंस (जीटी) ने कुल 20 खिलाड़ी रिटेन किये है, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹112.10 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹12.90 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अनुज रावत, *ग्लेन फिलिप्स, गुरनूर सिंह बरार, इशांत शर्मा, जयंत यादव, *जोस बटलर, *कगिसो रबाडा, कुमार कुशाग्र, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद। अरशद खान, निशांत सिंधु, प्रसिद्ध कृष्णा, आर. साई किशोर, राहुल तेवतिया, *राशिद खान, साई सुदर्शन, शाहरुख खान, शुबमन गिल, वाशिंगटन सुंदर।

4- कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने कुल 12 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 2 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹60.70 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹64.30 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अजिंक्य रहाणे, अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, *रोवमन पॉवेल, *सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती

5- लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)

लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने कुल 19 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 4 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹102.05 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹22.95 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अब्दुल समद, *एडेन मार्करम, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर (टी), अर्शिन कुलकर्णी, आवेश खान, आयुष बदोनी, दिग्वेश राठी, हिम्मत सिंह, मणिमारन सिद्धार्थ, *मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मयंक यादव, एमडी शमी (टी), *मिशेल मार्श, मोहसिन खान, *निकोलस पूरन, प्रिंस यादव, ऋषभ पंत, शाहबाज अहमद,

6- मुंबई इंडियंस (MI)

मुंबई इंडियंस (MI) ने कुल 20 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 7 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹122.25 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹2.75 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: *अल्लाह ग़ज़नफ़र, अश्विनी कुमार, *कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रित बुमरा, मयंक मारकंडे (टी), *मिशेल सैंटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, *रयान रिकेल्टन, शार्दुल ठाकुर (टी), *शेरफेन रदरफोर्ड (टी), सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, *ट्रेंट बोल्ट, *विल जैक्स

7- पंजाब किंग्स (PBKS)

पंजाब किंग्स (PBKS) ने कुल 21 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹113.50 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹11.50 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अर्शदीप सिंह, *अज़मतुल्लाह उमरजई, हरनूर पन्नू, हरप्रीत बराड़, *लॉकी फर्ग्यूसन, *मार्को जानसन, *मार्कस स्टोइनिस, *मिच ओवेन, मुशीर खान, नेहल वढेरा, प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्य, पाइला अविनाश, शशांक सिंह, श्रेयस अय्यर, सूर्यांश शेडगे, विष्णु विनोद, विशक विजयकुमार, *जेवियर बार्टलेट, यश ठाकुर, युजवेंद्र चहल

8- राजस्थान रॉयल्स (RR)

राजस्थान रॉयल्स (RR) ने कुल 16 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 7 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹108.95 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹16.05 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: ध्रुव जुरेल, *डोनोवन फरेरा (टी), *जोफ्रा आर्चर, *क्वेना मफाका, *लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, *नंद्रे बर्गर, रवींद्र जड़ेजा (टी), रियान पराग, *सैम कुरेन (टी), संदीप शर्मा, *शिमरोन हेटमायर, शुभम दुबे, तुषार देशपांडे, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, युद्धवीर चरक

9- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 17 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹108.60 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹16.40 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिनंदन सिंह, भुवनेश्वर कुमार, देवदत्त पडिक्कल, *जैकब बेथेल, जितेश शर्मा, *जोश हेजलवुड, क्रुणाल पंड्या, *नुवान तुषारा, *फिल साल्ट, रजत पाटीदार, रसिख डार, *रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, *टिम डेविड, विराट कोहली, यश दयाल

10- सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)

सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने कुल 15 खिलाड़ी रिटेन किए हैं, जिनमें 6 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं। जिसके लिए उन्होंने कुल ₹99.50 करोड़ खर्च किए हैं। उनके पर्स में अब भी ₹25.50 करोड़ रुपये हैं। जिसका इस्तेमाल वह मिनी ऑक्शन में करेंगे।

रिटेन किए गए खिलाड़ी: अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, *ब्राइडन कार्से, *ईशान मलिंगा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल, *हेनरिक क्लासेन, ईशान किशन, जयदेव उनादकट, *कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, *पैट कमिंस, स्मरण रविचंद्रन, *ट्रैविस हेड, जीशान अंसारी