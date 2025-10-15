VIDEO- संत प्रेमानंद महाराज के जल्द स्वस्थ होने के लिए मुस्लिम मांग रहे हैं अल्लाह से दुआ, मोहब्बत की इसी मिट्टी को कहते हैं हिंदुस्तान

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

अयोध्या। प्रभु श्रीरामनगरी अयोध्या (Lord Shri Ramnagari Ayodhya) में इन दिनों दुआओं और प्रार्थनाओं का संगम देखने को मिल रहा है। यहां मजहब की दीवारें तब ढह गईं, जब बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari)  और उनकी पत्नी मुन्नी बेगम (Munni Begum) ने मथुरा-वृंदावन के प्रख्यात संत प्रेमानंद महाराज (Saint Premananda Maharaj) के स्वास्थ्य लाभ के लिए अल्लाह से दुआ की। प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए देश विदेश में भक्त प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या में इकबाल अंसारी (Iqbal Ansari)  और उनका परिवार एकता और सौहार्द की मिसाल बनकर सामने आया है।

इकबाल अंसारी Iqbal Ansari)  ने कहा कि हम संतों के बीच रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) के अस्वस्थ होने की खबर से दुख हुआ, इसलिए हमने अल्लाह से दुआ की कि वे जल्द स्वस्थ हों। अयोध्या की पवित्र धरती पर इस समय केवल एक ही आवाज गूंज रही है प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) जल्द स्वस्थ हों। यह दृश्य साबित करता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और अयोध्या ने इसे फिर से जीवंत कर दिखाया है।

धर्म की सीमाओं से परे यह अद्भुत दृश्य लोगों के बीच आपसी सौहार्द और आस्था की मिसाल बन गया

वृंदावन के विख्यात संत प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) की तबीयत नासाज़ होने की खबर के बाद देशभर में उनके अनुयायियों में चिंता का माहौल है। महाराज की जल्द सेहतयाबी के लिए मंगलवार को अजमेर शरीफ दरगाह (Ajmer Sharif Dargah) पर विशेष दुआ की गई। दरगाह में जायरीन ने चादर और फूल चढ़ाकर संत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की मन्नत मांगी। इसी कड़ी में कई मंदिरों और मठों में भी भक्तों ने पूजा-अर्चना कर भगवान से प्रार्थना की। गौरतलब है कि इससे पहले प्रयागराज के एक मुस्लिम नौजवान ने मदीना की पवित्र मस्जिद में भी प्रेमानंद महाराज (Premananda Maharaj) के लिए दुआ की थी। धर्म की सीमाओं से परे यह अद्भुत दृश्य लोगों के बीच आपसी सौहार्द और आस्था की मिसाल बन गया है।

मोहब्बत की इसी मिट्टी को कहते हैं हिंदुस्तान

प्रेमानंद महराज (Premananda Maharaj) की सेहत के लिए लखनऊ में दादा मियां की मज़ार (Lucknow Dada Miyan Mazar) पर मोहम्मद इखलाख और उनके साथियों ने दुआ की। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।

