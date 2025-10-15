प्रेमानंद महाराज के लिए मुसलमानों ने मांगी दुआ, लखनऊ के दरगाह में संत की तस्वीर लेकर चढ़ाई चादर

प्रेमानंद महाराज के दीवाने सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि मुस्लिम भी हैं।महराज जी जब से बीमार हुए हैं तब से उनके ठीक होने के लिए सिर्फ हिन्दू नहीं बल्कि कई मुसलमानों ने भी उनको लेकर दुआएं की हैं।

क्या मदीना और क्या अजमेर दरगाह.. महराज की बीमारी को लेकर मुस्लिम हर जगह प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग बाबा जी के लिए चादर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं।बता दें कि ये वीडियो लखनऊ से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये वीडियो लखनऊ की दादा मियां दरगाह से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिमों को चादर चढ़ाते हुए देखा जा रहा है। इस वीडियो में चादर के साथ साथ प्रेमानंद महाराज की तस्वीर को देखा जा सकता है।

अजमेर और मदीना का वीडियो.. लखनऊ की दादा मियां दरगाह से कई जगह पर बाबा के लिए दुआ मांगा गया है। वहीं इससे पहले इलाहाबाद के एक मुसलमान ने मदीना में जाकर प्रेमानंद महाराज के लिए दुआ मांगी थी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की थी।खैर इसके इसके बाद उनको काफी ट्रोल किया गया था। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में प्रेमानंद महाराज के लिए प्रार्थना की गई थी जिसका वीडियो भी सबने देखा था। अब लखनऊ की दादा मियां दरगाह के इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं।

क्या बोले लोग?

प्रेमानंद महाराज किडनी की समस्या से पीड़ित हैं और कई वर्षों से उनकी दोनों किडनियां खराब हैं। लखनऊ की दादा मियां दरगाह के इस वीडियो को देख यूजर ने लिखा, ”भाइयों ऐसे महापुरुषों का पृथ्वी पर होना बहुत जरूरी है,भगवान सुन लो हम सबकी पुकार।” एक ने लिखा, ”आपका बहुत बहुत धन्यवाद…जो आपने मेरे आराध्य मेरे गुरु को स्वस्थ होने की कामना की है।” एक ने लिखा, ”या अल्लाह, प्रेमानंद जी महाराज को सेहत, सुकून और लंबी उम्र अता फरमा।” एक ने लिखा, ”हमारे बाबा हैं ही ऐसे सभी के दिल पर राज करते हैं।”