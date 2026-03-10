  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Iran-Israel War : कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराए , खतरों को बेअसर करने के लिए नागरिक चेतावनी जारी

Iran-Israel War : कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराए , खतरों को बेअसर करने के लिए नागरिक चेतावनी जारी

ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध अब 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। ये देश एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ईरानी लोगों के हाथों में होगी- राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहु

ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप ईरानी लोगों के हाथों में होगी- राष्ट्रपति बेंजामिन...

Iran-Israel War : कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराए , खतरों को बेअसर करने के लिए नागरिक चेतावनी जारी

Iran-Israel War : कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराए ,...

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा इंपोर्ट : BPC मुहम्मद रेज़ानुर रहमान

भारत आज पाइपलाइन के जरिए बांग्लादेश में 5000 टन डीजल कर रहा...

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में खींचने की कोशिश, ट्रंप ने ड्रैगन को दिया बड़ा ऑफर

ईरान भारी पड़ने लगा तो अमेरिका ने की चीन को युद्ध में...

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप, मोजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर घोषित होने के बाद ईरानी बोले- हम झुकेंगे नहीं

ईरान से आई तस्वीर ने वाशिंगटन से लेकर यरूशलम तक मचा हड़कंप,...

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी, आग बबूला चीन बोला- किसी भी देश की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान जरूरी

ईरान के नए सुप्रीम लीडर को अमेरिका-इजरायल ने खात्मे की दी धमकी,...