Iran-Israel War : कुवैत ने ईरान के 6 ड्रोन मार गिराए , खतरों को बेअसर करने के लिए नागरिक चेतावनी जारी

Iran-Israel War : ईरान और इजरायल-अमेरिका युद्ध अब 11वें दिन में प्रवेश कर गया है। ये देश एक दूसरे पर जमकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने जंग को जल्द ही खत्म करने के संकेत दिए हैं। खबरों के अनुसार, कुवैत नेशनल गार्ड (kng) ने मंगलवार को देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर छह ड्रोन को सफलतापूर्वक रोका और मार गिराया।

कुवैत नेशनल गार्ड के आधिकारिक प्रवक्ता, ब्रिगेडियर जनरल डॉ. जदान फदेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि यह कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने, महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थलों को सुदृढ़ करने और संभावित खतरों को बेअसर करने के लिए चल रहे एक परिचालन ढांचे के हिस्से के रूप में की गई थी।

संयुक्त अरब अमीरात के दुबई और बहरीन में सुबह-सुबह मिसाइल हमले के सायरन बजने लगे, वहीं सऊदी अरब ने कहा कि उसने अपने तेल समृद्ध पूर्वी क्षेत्र में दो ड्रोन नष्ट कर दिए हैं।

इस क्षेत्र में इजरायल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करने के अलावा, ईरान ऊर्जा अवसंरचना को भी निशाना बना रहा है, जिसने होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसकी पकड़ के साथ मिलकर तेल की कीमतों को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है।

ईरान ने मंगलवार को खाड़ी अरब देशों पर नए हमले किए, जिससे मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध में उसका दबाव बना रहा। इस युद्ध के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं स्तब्ध हैं। उत्तरी इराक में एक हवाई हमले में ईरान समर्थक पांच मिलिशियाकर्मी मारे गए।