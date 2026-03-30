ईरान ने दी धमकी- अगर रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ तो अमेरिकी और इजराइली अधिकारियों के घरों को बनाएंगे निशाना

Iran’s Threat to the US and Israel : पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच छिड़े युद्ध को एक महीने हो चुके हैं, लेकिन तीनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और एक-दूसरे पर लगातार हवाई हमले कर रहे हैं। इस बीच, ईरान ने अमेरिका और इजरायल के अधिकारियों के घरों पर हमले की धमकी दी है। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर ईरानी शहरों में रिहायशी घरों पर हमले होते हैं, तो जवाबी कार्रवाई में वह अमेरिका और इज़राइल के अधिकारियों के घरों को निशाना बनाएगा।

ईरान की संयुक्त सैन्य कमान के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी ने रविवार को कहा कि अब अमेरिका और इज़राइल के सैन्य और राजनीतिक अधिकारियों के घरों को “वैध निशाना” माना जा सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब ईरान, अमेरिका और इज़राइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। ज़ुल्फ़िकारी ने कहा कि यह फ़ैसला उस कार्रवाई के जवाब में लिया गया है, जिसे ईरान अमेरिका और इज़राइल की सेनाओं द्वारा कई ईरानी शहरों के रिहायशी इलाकों पर किए गए हमले बता रहा है। यह बयान बयानबाज़ी में एक तीखे बदलाव का संकेत है, जिससे संघर्ष के और ज़्यादा फैलने और इस क्षेत्र में आम नागरिकों तथा अधिकारियों के लिए जोखिम बढ़ने की आशंकाएँ बढ़ गई हैं।