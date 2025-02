Iraqi Army : इराकी सेना ने एक अभियान में आईएस के 25 ठिकानों को किया नष्ट

Iraqi Army : इराक की सेना ने उत्तरी इराक के पहाड़ी इलाके में इस्लामिक स्टेट (IS) आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 25 ठिकानों को नष्ट कर दिया है। सेना ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। खबरों के अनुसार, इराकी संयुक्त अभियान कमान से संबद्ध मीडिया आउटलेट सिक्योरिटी मीडिया सेल के एक बयान के अनुसार इराक की आतंकवाद निरोधी सेवा के बलों ने नीनवे की प्रांतीय राजधानी मोसुल (Mosul, the provincial capital of Nineveh) से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में मखमौर क्षेत्र (Makhmour Area) में एक अभियान चलाया और आईएस के 18 ठिकानों और सात सुरंगों को नष्ट कर दिया।

बयान में कहा गया है कि बलों को मानव अवशेष, साथ ही विस्फोटक उपकरण, गोला-बारूद, दो ड्रोन, एक मोटरसाइकिल और अन्य रसद सामग्री भी मिली है। हालांकि मानव अवशेषों के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि इराक ने 2017 में आईएस पर जीत की घोषणा की थी लेकिन समूह के बचे हुए लोग शहरी इलाकों, रेगिस्तानों और दूरदराज के इलाकों में सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ हमले जारी रखे हुए हैं।