  1. हिन्दी समाचार
  2. क्रिकेट
  3. फाइनल से पहले हार्दिक पांड्या हुए चोटिल? बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के बयान से मची खलबली

फाइनल से पहले हार्दिक पांड्या हुए चोटिल? बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के बयान से मची खलबली

IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 में अब तक अजेय भारतीय टीम का फाइनल में पाकिस्तान से आमना-सामना होगा। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ने वाले हैं। जहां भारत 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान को तीसरे खिताब की उम्मीद होगी। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 में अब तक अजेय भारतीय टीम का फाइनल में पाकिस्तान से आमना-सामना होगा। टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ने वाले हैं। जहां भारत 9वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम करने उतरेगा, जबकि पाकिस्तान को तीसरे खिताब की उम्मीद होगी। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से भारत के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर है। टीम के स्टार ऑल राउंडर हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

पढ़ें :- IND vs PAK: हारिस रऊफ नहीं भरेंगे जुर्माना, फाइनल से पहले PCB चीफ का नया ड्रामा

दरअसल, श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 स्टेज के आखिरी मैच की दूसरी पारी में पहला ओवर फेंकने के बाद हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर चले गए थे। इसके बाद 9.2 ओवर तक अभिषेक शर्मा ने फील्डिंग की और वो भी बाहर चले गए। जिसके बाद हार्दिक और अभिषेक मैदान से बाहर ही रहे। यहां तक कि सुपर ओवर में अभिषेक ने बल्लेबाजी भी नहीं की। जिसके बाद फैंस के मन दोनों खिलाड़ियों को लेकर चिंता होने लगी थी। वहीं, मैच के बाद भारतीय बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल ने दोनों खिलाड़ियों के मैदान से बाहर जाने को लेकर खुलासा किया।

मोर्कल ने बताया कि अभिषेक और हार्दिक दोनों ही क्रैम्प के कारण मैच की दूसरी पारी के दौरान काफी देर तक मैदान से बाहर रहे। उन्होंने आगे कहा कि अभिषेक की हालत ठीक लग रही है, लेकिन रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल से पहले 27 सितंबर को हार्दिक की जांच की जाएगी। फिलहाल, दोनों खिलाड़ियों को बस क्रैम्प की समस्या थी। बॉलिंग कोच के बयान से हार्दिक की फिटनेस को लेकर सस्पेंस और भी गहरा गया है। अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से बाहर होते हैं तो यह भारत के लिए बड़ा झटका होगा।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

IND vs PAK: हारिस रऊफ नहीं भरेंगे जुर्माना, फाइनल से पहले PCB चीफ का नया ड्रामा

IND vs PAK: हारिस रऊफ नहीं भरेंगे जुर्माना, फाइनल से पहले PCB...

फाइनल से पहले हार्दिक पांड्या हुए चोटिल? बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के बयान से मची खलबली

फाइनल से पहले हार्दिक पांड्या हुए चोटिल? बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल के...

आईसीसी ने हारिस रऊफ पर लगाया मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना, सलामी बल्लेबाज फरहान को दी चेतावनी

आईसीसी ने हारिस रऊफ पर लगाया मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना,...

ICC की सुनवाई हुई पूरी, हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान पर लग सकता है प्रतिबंध!

ICC की सुनवाई हुई पूरी, हारिस रऊफ और साहिबज़ादा फ़रहान पर लग...

IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 5 फाइनल्स, जानें- किस टीम ने सबसे ज्यादा बार उठायी ट्रॉफी

IND vs PAK Final: भारत-पाकिस्तान के बीच अब तक खेले गए 5...

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा खेल की बेहतरी के लिए करूंगा काम

बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनने के बाद बोले सौरव गांगुली- कहा...